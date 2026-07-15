استاندار کرمان: شهرداران درگیر مباحث سیاسی و انتخاباتی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در همایش سراسری شهرداران استان کرمان که با محوریت «سرمایهگذاری در شهرها»، برگزار شد اظهار داشت: در یک سال و نیم گذشته، توسعه سرمایهگذاری به عنوان اولویت نخست استان کرمان قرار داشته است.
وی با اشاره به موفقیتهای استان کرمان در این حوزه افزود: استان کرمان در زمینه اجرای مجوزها و جذب سرمایهگذاری خارجی به جایگاه نخست دست یافته و فرصتهای نوینی برای رشد اقتصادی خلق شده است.
استاندار کرمان با اشاره به پتانسیلهای بالقوه این استان، خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده، میزان ریسک سرمایهگذاری شهرداریها در کرمان نسبت به سایر استانها کمتر است، از این رو، حوزههایی نظیر انرژیهای خورشیدی، گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی ظرفیتهای بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری شهرداریها و دهیاریها محسوب میشوند.
وی تأکید کرد: حرکت به سمت سرمایهگذاریهای مولد، از سوی شهرداریها باید در اولویت باشد.
طالبی، در ادامه با اشاره به نزدیکی به زمان انتخابات شوراهای شهر و روستا، به شهرداران هشدار داد که از ورود به مباحث سیاسی و رقابتهایی که میتواند عملکرد شهرداریها را در ماههای پایانی دوره شوراها مختل کند، پرهیز نمایند.
وی افزود: شهرداران باید در شهرهای خود کار ماندگار و شاخصی از خود به یادگار بگذارند؛ چراکه پایان مسئولیت یک فرد در مقام شهرداری، در واقع آغاز قضاوت مردم درباره عملکرد او است.
استاندار کرمان همچنین بر نقش کلیدی شهرداریها در تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: اگر قرار باشد سطح اعتماد عمومی را ارتقا دهیم، میدان اصلی فعالیت شهرداریها خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای «کرمان برفراز»، بر اهمیت زیباسازی منظر شهری برای جذب توریست تأکید کرد و افزود: در تمام شهرها باید زیرساختهای لازم برای تسهیل حضور گردشگران فراهم شود.
طالبی، با اشاره به نقش نهادهای نظارتی، از همکاری نزدیک با سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی با استقبال کرد و آنها را «قوت قلب» در اجرای پروژههای توسعهای دانست که پشتیبان اصلی آبادانی استان کرمان هستند.
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