نهمین نمایشگاه کشاورزی و ماشین آلات ونهاده ها در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی، هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان، جمعی از کارشناسان و تولیدکنندگان نهمین نمایشگاه کشاورزی و ماشین آلات و نهاده ها در قزوین گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۶۰ شرکت تولیدی از استانهای تهران، البرز، قزوین، خراسان رضوی، کردستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان و کرمانشاه آخرین دستاوردها و تولیدات خود را در غرفه های نمایشگاه در معرض دید عموم و متخصصان کشاورزی قرار داده اند.

ادوات کشاورزی، انواع سیستم های آبیاری، لوله و اتصالات، بذر و دانه های اصلاح شده، کودهای شیمیایی، کودهای مایع ارگانیک، آفات نباتی، کشت قارچ خوراکی، علوفه ذرت بسته بندی، بذر ذرت، پوشش های ضد آب و ضد گاز، شیرآلات و پمپ های صنعتی، الکتروموتور، لوله های پلی اتیلن، فیلتر تراکتور صنعتی، راهسازی و راهداری در نمایشگاه عرضه شده است.

از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه بازاریابی، شناسایی مشتریان، در بازارهای مختلف، آشنایی متخصصان با آخرین تکنولوژی روز صنایع کشاورزی، ایجاد فضای رقابتی به منظور ورود به بازارهای جدید، ارائه توانمندی های مشارکت کنندگان، دریافت سفارش از مشتریان و گسترش کانال های توزیع و ایجاد نمایندگی و تبادل اطلاعات و تجربیات است.

نهمین نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات، ادوات، تجهیزات آبیاری ونهاده ها تا ۲۷ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ از آن در خیابان نوروزیان جنب صدا و سیما بازدید کنند.