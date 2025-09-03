به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی شامگاه سهشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی در کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در بخش کشاورزی اظهار کرد: استان کرمانشاه بیش از ۹۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و توسعه این بخش یکی از اولویتهای جدی مدیریت استان است.
وی با تأکید بر اینکه «کشاورزی هوشمند» باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: مکانیزاسیون، استفاده از روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری قطرهای و تحت فشار و همچنین مدیریت بهینه منابع آبی از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری در حوزه کشاورزی است.
استاندار کرمانشاه بر نقش نمایشگاهها در ایجاد ارتباط مستقیم میان کشاورزان و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی تأکید کرد و گفت: در این نمایشگاه حدود ۶۰ شرکت از ۱۰ استان کشور حضور دارند و محصولات و تجهیزات نوین و متناسب با نیاز کشاورزان را عرضه کردهاند.
حبیبی ادامه داد: حضور کشاورزان در این نمایشگاه فرصتی فراهم میآورد تا نیازهای خود را بهطور مستقیم با تولیدکنندگان در میان بگذارند و ادوات مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی همچنین به همکاری بانک کشاورزی در این رویداد اشاره کرد و افزود: بانک کشاورزی با ایجاد غرفه اختصاصی و مذاکره مستقیم با تولیدکنندگان، شرایط لازم برای تأمین منابع مالی خرید تجهیزات توسط کشاورزان را فراهم کرده است تا موانع احتمالی در حوزه ضمانت و تسهیلات کاهش یابد.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی دانش روز را در اختیار کشاورزان قرار میدهد، آنان را با ادوات پیشرفته آشنا میکند و در نهایت به افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و کاهش هزینهها میانجامد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه بیش از ۱۵۰ هزار بهرهبردار در بخش کشاورزی دارد، تأکید کرد: این بهرهبرداران از برگزاری نمایشگاههای تخصصی استقبال میکنند و چنین رویدادهایی میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای کشاورزان منطقه را پاسخ دهد.
