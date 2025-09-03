  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۱۳

برگزاری نمایشگاه‌های کشاورزی ضرورتی برای ارتقای بهره‌وری در کرمانشاه

برگزاری نمایشگاه‌های کشاورزی ضرورتی برای ارتقای بهره‌وری در کرمانشاه

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در آیین افتتاح نمایشگاه ادوات کشاورزی گفت: نمایشگاه‌های تخصصی کشاورزی نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و پیوند کشاورزان با تولیدکنندگان تجهیزات ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی در کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در بخش کشاورزی اظهار کرد: استان کرمانشاه بیش از ۹۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و توسعه این بخش یکی از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

وی با تأکید بر اینکه «کشاورزی هوشمند» باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: مکانیزاسیون، استفاده از روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری قطره‌ای و تحت فشار و همچنین مدیریت بهینه منابع آبی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی است.

استاندار کرمانشاه بر نقش نمایشگاه‌ها در ایجاد ارتباط مستقیم میان کشاورزان و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی تأکید کرد و گفت: در این نمایشگاه حدود ۶۰ شرکت از ۱۰ استان کشور حضور دارند و محصولات و تجهیزات نوین و متناسب با نیاز کشاورزان را عرضه کرده‌اند.

حبیبی ادامه داد: حضور کشاورزان در این نمایشگاه فرصتی فراهم می‌آورد تا نیازهای خود را به‌طور مستقیم با تولیدکنندگان در میان بگذارند و ادوات مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی همچنین به همکاری بانک کشاورزی در این رویداد اشاره کرد و افزود: بانک کشاورزی با ایجاد غرفه اختصاصی و مذاکره مستقیم با تولیدکنندگان، شرایط لازم برای تأمین منابع مالی خرید تجهیزات توسط کشاورزان را فراهم کرده است تا موانع احتمالی در حوزه ضمانت و تسهیلات کاهش یابد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی دانش روز را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد، آنان را با ادوات پیشرفته آشنا می‌کند و در نهایت به افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌انجامد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه بیش از ۱۵۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی دارد، تأکید کرد: این بهره‌برداران از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی استقبال می‌کنند و چنین رویدادهایی می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای کشاورزان منطقه را پاسخ دهد.

کد خبر 6578145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها