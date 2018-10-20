مرتضی صفاری نظنزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا درباره آینده برجام، اظهار داشت: مذاکرات با اروپاییها به اتمام نرسیده است و همچنان تیم مذاکرهکننده هستهای جلسات متعددی را با مقامات اروپایی درباره این موضوع برگزار میکنند.
وی درباره دلیل طولانی شدن مذاکرات با اروپا، بیان کرد: اروپاییها به دنبال آن هستند که فضای لازم برای فروش نفت ایران در اروپا فراهم شود.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: مقامات اروپایی در دیدار با مقامات ایرانی بیان کردهاند که به دنبال راههایی هستند تا نقل و انتقالات بانکی بین اتحادیه اروپا و ایران برقرار بماند.
صفاری روند مذاکرات با اروپا را مطلوب دانست و گفت: باید از طریق روشهای دیپلماتیک، آمریکا را منزوی کرده و با تلاشهای این کشور برای تحریم و شکست ایران، مقابلهای جدی کنیم.
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