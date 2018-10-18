برای تعدادی از متهمان حادثه تروریستی اهواز قرار صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: در ارتباط با پرونده حادثه تروریستی اهواز افرادی به دادسرا احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمده است و برای تعدادی قرار صادر شد و هم اینک یک نظامی در بازداشت است.

وی افزود: تا پایان تحقیقات حادثه تروریستی اهواز نمی‌توان پیش داوری کرد و بعد از اتمام تحقیقات، اطلاع رسانی انجام می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، تصریح کرد: این سازمان با هدف رسیدگی به جرایم احتمالی نیروهای مسلح که بزرگترین مسئولیت را در ایجاد امنیت جامعه دارند، تشکیل شده است و در این ارتباط تمام تلاش خود را به‌کار بسته ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی خاطرنشان کرد: ایران امروز به دلیل داشتن نیروهای مسلح قوی امن ترین کشور خاورمیانه است و باید قدردان آنها باشیم.