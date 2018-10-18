شنبه هفته آینده مطالبات بازیکنان و مربیان پرداخت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر نود ارومیه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی گفت: پرسپولیس محتاط بازی کرد و طبیعی بود که چنین کاری انجام داد. پرسپولیس ۵ روز دیدار حساسی برابر السد دارد و باید بازیکنان، خود را آماده این دیدار کنند.

وی تاکید کرد: ما باید برای دیدار برابر السد آماده شویم تا بتوانیم به فینال لیگ قهرمانان صعود کنیم.

گرشاسبی در پاسخ به این سئوال که آیا ورزشگاه آزادی شرایط برگزاری فینال لیگ قهرمانان را دارد یا خیر، گفت: همه دست به دست هم داده اند تا بتوانیم یک فینال آبرومند را برگزار کنیم. وزارت ورزش، مسئولین استادیوم آزادی و خود ما در تلاشیم تا مشکلات ورزشگاه آزادی را رفع و آماده فینال کنیم.

وی تاکید کرد: چند کمیته تشکیل داده ایم تا هر کس کارهای مورد نظر را انجام داده و آماده برگزاری فینال شود. اگرچه این کار سخت است اما همه می خواهیم در این کار مشارکت کنیم تا یک فینال باشکوه را برگزار کنیم.

گرشاسبی در خصوص آسیب دیدگی دوباره کامیابی نیا گفت: متاسفانه کمال دوباره مصدوم شد اما امیدوارم جدی نباشد و بتواند به بازی برابر السد برسد.

وی در خصوص دریافت ارز ثانوی هم افزود: وزیر ورزش به طور ویژه پیگیر این موضوع است. هنوز نتوانسته ایم ارز را دریافت کنیم اما با مکاتباتی که انجام شده قرار شد شنبه آن را دریافت کنیم تا بتوانیم بخشی از مطالبات کادر فنی و بازیکنان را پرداخت کنیم.

گرشاسبی در پایان خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم تا در صورت صعود به فینال لیگ قهرمانان، بازی خوبی را مقابل حریف انجام دهیم.