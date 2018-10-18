طرح جدید برای ادامه کار استانداران بازنشسته مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی بعدازظهر پنج شنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: هفته آینده مصوبه ای در مجلس خواهیم داشت که بر اساس آن محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی باقی خواهد ماند.

قوامی افزود: در حال حاضر حضور خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی تمدید شده و مجلس برای ماندن استانداران بازنشسته و باتجربه در حال پیگیری است.

وی در ادامه به مشکلات اقتصادی و اشتغالزایی روستایی اشاره و تصریح کرد: چنانچه مسئله اشتغالزایی در کشور رفع شود، مشکلات اقتصادی نیز کاهش پیدا می کند، از این رو لازمه آن برنامه ریزی و پایبندی به وعده ها است.

نماینده مردم اسفراین بیان کرد: یکی از مهم ترین طرح هایی که می تواند مشکلات اقتصادی خراسان شمالی را برطرف کند، طرح توسعه پتروشیمی است که با راه اندازی آن علاوه بر صادرات و ارزآوری، تعدادی زیادی از نیروهای بومی مشغول به کار می شوند.

قوامی در ادامه به مشکلات بانکی سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: معطلی در بانک ها برای گرفتن تسهیلات در نیمه کار یکی از دغدغه های سرمایه گذاران است، نباید به گونه عمل کرد که سرمایه گذار چند ماه از وقت خود را در بانک بگذراند.

وی همچنین با اشاره به طرح های نیمه کاره در خراسان شمالی، مطرح کرد: طرح هایی که قابلیت ادامه دادن را ندارند باید کنار گذاشت چرا که علاوه بر فرسودگی وقت را هدر می دهد، بنابراین باید بر روی طرح های توسعه ای تمرکز کرد.