نقش هنر هفتم در پیشگیری و ارتقاء سلامت غیرقابل انکار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره مهر سلامت اظهار داشت:آنقدر که هنر هفتم در پیشگیری از بار بیماری ها و ارتقاء حوزه سلامت نقش موثری دارد شاید با هیچ زبان و بیان و اقدام عملی نتوان به این موفقیت دست یافت.

وی بیان داشت: ما هیچگاه نمی توانیم به افزایش تخت بیمارستانی، تجهیزات پزشکی و دارو افتخار کنیم بلکه زمانی که بار بیماری را کاهش دهیم و توانمندی مردم برای سالم زیستی را افزایش دهیم تا فرهنگ مردم ارتقاء یابد که یاد بگیرند بیمار نشوند کار بزرگی کرده ایم و برگه افتخار کارنامه کاری ما می شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: تنها کاری که اعتیاد به آن خوب است کار خیر خواهانه و زیباترین لحظه زندگی کمک کردن به دیگران است.

وی اضافه کرد: در اصفهان همواره شاهد دستاوردهای بزرگ خیران هستیم و با یک روز سفر به اصفهان امکان بازدید از همه آنها نیست.

قاضی زاده هاشمی گفت: خوشحالم در نخستین جشنواره ملی مهر سلامت حضور دارم و شاهد ۹۰۰ اثر راه یافته به این جشنواره بودم.