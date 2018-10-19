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۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

معاون استاندار ایلام خبر داد:

تمهیدات لازم برای بارش باران طی ایام اربعین در استان ایلام

تمهیدات لازم برای بارش باران طی ایام اربعین در استان ایلام

ایلام- معاون عمرانی استاندار ایلام از تمهیدات لازم برای بارش باران طی ایام اربعین در استان ایلام خبر داد.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات لازم برای بارش باران طی ایام اربعین در استان ایلام اندیشده شده و تمامی امکانات در این زمینه برای اسکان اضطراری فراهم شده است.

وی گفت: دستگاه های امدادی و خدمات رسان استان ایلام با توجه به در پیش بودن بارش ها در روز های آتی تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات به زوار در دستور کار قرار داده اند.

وی تصریح کرد: تلاش شبانه روزی همه دستگاه های عضو ستاد اربعین استان برای فراهم کردن بستر مناسب برای تردد زوار و کامیون های حمل کالا و همچنین مواد موردنیاز مواکب است.

وی تاکید کر د: ضرورت دارد در این ایام نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی در مرز حضور مستمر داشته باشند.

کد مطلب 4434589

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