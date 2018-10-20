به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بیگ زاده تنها بازیکن فوتبال ایران است که با ۴ تیم به قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کرده است. فجر سپاسی، استقلال، ذوب آهن و سپاهان تیم هایی بودند که بیگ زاده با آنان قهرمان شد. بیگ زاده حالا به تدریج به فکر خداحافظی از فوتبال و کار به عنوان مربی است و می خواهد به آرزویش که سرمربیگری در استقلال است، برسد.

* خبرگزاری مهر - این روزها کجا هستید و چه کار می کنید؟

- هاشم بیگ زاده: در حال حاضر در خدمت فرهاد کاظمی هستم و مشغول تمرین کردن. امیدوارم بتوانم به یکی از مربیان باسابقه فوتبال ایران کمک کنم.

* یعنی قرار است دستیار فرهاد کاظمی شوید؟

- نه (با خنده). هنوز مربیگری برای من زود است. می خواهم تقریبا تا پایان سال هم فوتبالم را ادامه داده و بازی کنم.

* پس هنوز قصد خداحافظی و کناره گیری از فوتبال را ندارید؟

- به احتمال زیاد پایان فصل از فوتبال خداحافظی خواهم کرد و جای خود را به بازیکنان جوان می دهم!

* از نفت تهران چه خبر؟ آیا توانستید مطالباتتان از این تیم را دریافت کنید؟

- سال گذشته برای نفت بازی کردم، امسال هم می توانستیم برای این تیم ریشه دار و قدیمی در لیگ یک بازی کنیم اما متاسفانه مشکلات این تیم آنقدر زیاد بود که از لیگ یک کنار گذاشته شد و اجازه پیدا نکرد تا فصل را به پایان برساند. از نفت هنوز ۴۰۰ میلیون تومان طلبکارم ولی نمی دانم به سراغ چه کسی بروم. البته با شرایطی که نفت دارد بعید می دانم هم من و هم دیگر بازیکنان طلبکار به پولشان برسند.

* با این وضعیت باید قید ۴۰۰ میلیون طلبتان را از نفت بزنید؟

- فکر کنم همینطور باشد. با توجه به اینکه هیچکس پاسخگوی بازیکنان طلبکار نفت نیست بعید می دانم که من با دیگر طلبکاران بتوانیم به پولمان برسیم. باید دریافت این مبلغ را فراموش کنیم.

* آیا به جایی هم شکایت کرده اید که بتوانید پولتان را دریافت کنید؟

- به هر جا که توانستیم شکایت کردیم. به فدراسیون و سازمان لیگ رفتیم و آنها هم قول دادند به ما کمک کنند اما با توجه به اینکه هیچکس خود را مسئول تیم نفت نمی داند فکر می کنم شکایت مان بی فایده است و دستمان به جایی نخواهد رسید.

* نتایج و وضعیت استقلال را پیگیری می کنید؟

- من بیش از ۶ سال در این تیم بازی کردم و قهرمان شدم. روزهای خوب و بدی را با این تیم گذراندم. خاطرات تلخ و شیرین از این تیم زیاد دارم و می توانم از آن یک کتاب بنویسم. هنوز محبت های هواداران را فراموش نکرده ام. آنها همیشه به من لطف داشته اند. شاید هم بعضی اوقات در زمان بازی از من عصبی می شدند اما بیرون از زمین همیشه به من محبت داشتند و من هیچ وقت زندگی با آنها را فراموش نمی کنم. امسال استقلال نتوانسته در لیگ نتایج قابل قبولی کسب کند و اعتقاد دارم شفر هنوز به ترکیب ایده آلش دست پیدا نکرده است. البته رفتن چند بازیکن هم مزید بر علت شد ولی اعتقاد دارم با تشکیل کمیته فنی و حضور پیشکسوتان صاحب نام و تلاش بازیکنان و کادر فنی، استقلال می تواند دوباره به شرایط آرمانی باز گردد.

* فکر می کنید استقلال می تواند در پایان فصل به قهرمانی دست پیدا کند؟

- تا پایان فصل زمان زیادی باقی مانده است. هنوز در ابتدای راه هستیم و فاصله امتیازات تیم ها با یکدیگر خیلی زیاد نیست. بنابراین اگر استقلال بتواند همین روند را ادامه بدهد، مطمئنا هم در لیگ و هم در جام حذفی قهرمان خواهد شد.

* خارجی های استقلال را چطور ارزیابی می کنید؟

- متاسفانه باید بگویم جز طارق همام، دو بازیکن دیگر در حد و اندازه های استقلال نبودند و نتوانستند آنچه را که مردم فکر می کردند از خود نشان دهند. نیومایر که تنها دقایقی بازی کرده و همیشه دچار مصدومیت است و الحاجی گرو هم با توجه به اینکه در چند بازی به طور کامل به میدان رفته اما هنوز چیزی از او ندیدیم و بعید می دانم دیگر بازیکنان خارجی خوبی مثل فابیو جانواریو، مرحوم ساموئل و تیام دوباره به استقلال بیایند.

* آیا طلبتان را از استقلال دریافت کردید؟

- بالاخره بعد از گذشت چند سال و بخشیدن بخش زیادی از مطالباتم توانستم طلب خود را دریافت کنم. من نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از استقلال طلبکار بودم که ۸۰۰ میلیون آن را بخشیدم و نزدیک ۴۰۰ میلیون دریافت کردم.

* با بازیکنانی که با شما در استقلال هم بازی بودند هنوز در ارتباط هستید؟

- بله، من با برهانی، عمران زاده، صادقی و دیگر بازیکنان در ارتباطم و مرتب با آنها در خصوص وضعیت استقلال صحبت می کنم.

* پس از خداحافظی از فوتبال علاقه ای به مربیگری دارید؟

- مربیگری هم مانند فوتبال بازی کردن در خون من است. کار مربیگری ذاتی است و من این توانایی را در خودم می بینم که این کار سخت و طاقت فرسا را شروع کنم. به زودی در کلاس های مربیگری شرکت خواهم کرد تا بتوانم روزی سرمربی بزرگی شوم.

* به سرمربیگری در استقلال فکر می کنید؟

- به طور حتم یکی از خواسته هایم در مربیگری این است که روزی سرمربی استقلال شوم. البته باید کار مربیگری را پله پله انجام دهم و روزی بتوانم در تیمی که قلبا دوستش دارم به عنوان سرمربی مشغول به کار شوم.

* نظرتان درباره کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی چیست؟

- جدای از مربیگری، یک دوست و راهنمای خوب است. دلسوز، کاربلد و فوتبال ملی ما می تواند از تجربیات او استفاده بهینه بکند.

* آیا همچنان با تیم فجر شهید سپاسی در ارتباط هستید؟

- یکی از بهترین تیم های ایران، روزهای خوبی را در این تیم سپری کردم. از این تیم به استقلال رسیدم، هرگز این تیم را فراموش نخواهم کرد زیرا فوتبالم را مدیون فجر و غلام پیروانی هستم. همیشه برای پیروانی آرزوی سلامتی می کنم و هیچوقت نصیحت های او را فراموش نمی کنم.