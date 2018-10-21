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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

برخلاف ادعاهای پیشین ترامپ اعلام شد؛

کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای با تعطیلی کارخانه‌های ذغال‌سنگ

کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای با تعطیلی کارخانه‌های ذغال‌سنگ

به دنبال تعطیلی کارخانه های ذغال سنگ در آمریکا، میزان تولید گازهای گلخانه ای سال۲۰۱۷ در این کشور بیش از ۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بنابر اعلام دولت ترامپ میزان انتشار گاز های گلخانه ای سال ۲۰۱۷ در کشور آمریکا ۲.۷ درصد کاهش یافته است.

بنابر این آمار، کاهش تولید گازهای گلخانه ای به دلیل تعطیل شدن برخی کارخانه های تولید ذغال سنگ است. 

از سوی دیگر با تعطیل شدن این کارخانه ها، صنایع بیش تر با گازهای طبیعی و ارزان، انرژی خورشیدی و باد که آلودگی کم تری تولید می کند، فعالیت می کنند.

بنا بر اعلام آژانس جهانی حفاظت از محیط زیست، این میزان از کاهش تولید گازهای گلخانه  ای نسبت به سال ۲۰۱۶ نیز بیش تر بوده است. به طوریکه این رقم در سال ۲۰۱۶، ۲ درصد بوده اما در سال ۲۰۱۷، ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

این درحالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته گفته بود: آب و هوا و اقلیم کره زمین در حال تغییر است اما نمی دانیم چه میزان از این تغییرات ناشی از اقدامات انسانی است.

وی همچنین از تصمیم خود مبنی بر خروج از توافق نامه آب و هوایی «پاریس ۲۰۱۵» خبر داده بود.

استفاده از گاز طبیعی به دلیل تولید کم تر دی اکسید کربن نسبت به ذغال سنگ، به محیط زیست آسیب کم تری وارد می کند.

با توجه به روند تعطیلی کارخانه های ذغال سنگ آمریکا در سال جاری، انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ تولید این ماده به میزان ۱۴ هزار مگاوات متوقف شود.

کد مطلب 4435970
ساناز باقری راد

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