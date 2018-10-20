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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری:

۵۰۰۰ ویزای عراق برای زائران چهارمحال و بختیاری صادر شد

۵۰۰۰ ویزای عراق برای زائران چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد- مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت:بیش از پنج هزار ویزای عراق برای زائران چهارمحال و بختیاری صادر شد.

یوسف آقابزرگی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور بیش از پنج هزار ویزای عراق برای زائران چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: تاکنون بیش از هشت هزار نفر زائر چهارمحالی برای حضور در مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند.

وی عنوان کرد: مدارک بیش از هفت هزار زائر چهارمحال و بختیاری به کنسولگری عراق ارسال شده است.

مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تمهیدات لازم برای صدور ویزا برای زائران اربعین حسینی اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار نفر از مردم استان چهارمحال و بختیاری در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین ثبت نام کردند.

کد مطلب 4436069

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