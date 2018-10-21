موکب زنجان در نجف فعال شد

ذبیح‌الله بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال استان زنجان ۱۸ موکب در کشور عراق برپا کرده است، افزود: موکب زنجان در شهر نجف کشور عراق از امروز ۲۹ مهرماه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و به زائران خدمات ارائه می‌دهد.

وی اظهار کرد: امکانات لازم برای زائران حسینی از فردا ارائه می‌شود و محل هایی برای اسکان پیش‌بینی‌شده، حمام، سرویس بهداشتی و امکانات لازم برای زائران فراهم‌شده است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان زنجان گفت: بیش از ۲۰۰ نفر در موکب‌های اربعین استان زنجان آماده ارائه خدمات به زائران حسینی هستند.

بابایی تأکید کرد: در کشور عراق مشکلی برای ارائه خدمات برای زائران وجود ندارد.