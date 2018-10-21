  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

رئیس ستاد عتبات عالیات استان زنجان:

موکب زنجان در نجف فعال شد

موکب زنجان در نجف فعال شد

زنجان-رئیس ستاد عتبات عالیات استان زنجان گفت: موکب زنجان در شهر نجف کشور عراق از امروز ۲۹ مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده و به زائران حسینی خدمات ارائه می‌دهد.

ذبیح‌الله بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال استان زنجان ۱۸ موکب در کشور عراق برپا کرده است، افزود: موکب زنجان در شهر نجف کشور عراق از امروز ۲۹ مهرماه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و به زائران خدمات ارائه می‌دهد.

وی اظهار کرد: امکانات  لازم برای زائران حسینی از فردا ارائه می‌شود و محل هایی برای اسکان پیش‌بینی‌شده، حمام، سرویس بهداشتی و امکانات لازم برای زائران فراهم‌شده است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان زنجان گفت: بیش از ۲۰۰ نفر در موکب‌های اربعین استان زنجان آماده ارائه خدمات به زائران حسینی هستند.

بابایی تأکید کرد: در کشور عراق مشکلی برای ارائه خدمات برای زائران وجود ندارد.

کد مطلب 4436133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها