به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته از محرم و صفر است، گفت: ملت ایران این آموزه را با ۴۰ سال مقاومت و ایثار آن را به رخ جهانیان کشیدند.

وی اظهار کرد: در سایه تفکر استکبارستیزی امروز شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر مستکبر نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان طنین‌انداز شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: بارها مقام معظم رهبری تأکید کردند که به ظرفیت‌های درون و به استعدادها، قابلیت‌ها توجه کنیم.

خاتمی تأکید کرد: عاقلانه فکر کرده و گله گذاری‌ها را کنار بگذاریم چراکه اگر یک قدم به‌عقب برگردیم دشمن ۱۰ قدم جلو می‌آید و توطئه‌ها و نقشه‌های شوم خود را عملیاتی می‌کند.

وی گفت: ایران اسلامی در طول چهل سال گذشته در مقابل استکبار ایستادگی کرده و این ایستادگی ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بر تبیین دستاوردهای نظام و انقلاب در استان زنجان تأکید کرد و افزود: باید برنامه‌ریزی منظم بر تحقق این امر در دستور کار قرار گیرد.

خاتمی ابراز کرد: اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی در سایه حضور رهبری حاصل‌شده و باید نقش رهبری و حضور مردم در برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تبیین و تقویت شود.