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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۰:۳۱

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته از محرم و صفر است

انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته از محرم و صفر است

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته از محرم و صفر است و ملت ایران این آموزه را با ۴۰ سال مقاومت و ایثار آن را به رخ جهانیان کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته از محرم و صفر است، گفت:  ملت ایران این آموزه را با ۴۰ سال مقاومت و ایثار آن را به رخ جهانیان کشیدند.

وی اظهار کرد: در سایه تفکر استکبارستیزی امروز شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر مستکبر نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان طنین‌انداز شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: بارها  مقام معظم رهبری تأکید کردند که به ظرفیت‌های درون و به استعدادها، قابلیت‌ها توجه کنیم. 

خاتمی تأکید کرد: عاقلانه فکر کرده و گله گذاری‌ها را کنار بگذاریم  چراکه اگر یک قدم به‌عقب برگردیم دشمن ۱۰ قدم جلو می‌آید و توطئه‌ها و نقشه‌های شوم خود را عملیاتی می‌کند.

وی گفت: ایران اسلامی در طول چهل سال گذشته در مقابل استکبار ایستادگی کرده و این ایستادگی ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بر تبیین دستاوردهای نظام و انقلاب در استان زنجان تأکید کرد و افزود: باید برنامه‌ریزی منظم بر تحقق این امر در دستور کار قرار گیرد.

خاتمی ابراز کرد: اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی در سایه حضور رهبری حاصل‌شده  و باید نقش رهبری و حضور مردم در برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تبیین و تقویت  شود.

کد مطلب 4436134

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