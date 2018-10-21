طرح نظارتی ویژه اربعین در قزوین کلید خورد

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح تشدید نظارت با رویکرد پیشگیری در حوزه های سلامت و تغذیه، حمل و نقل و... در چارچوب صلاحیت ها و وظایف قانونی برای سفراربعین و ایام زیارتی آخر ماه صفر دراین استان خبر داد.



وی افزود: با توجه به فرارسیدن ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و در پیش بودن حجم وسیع سفرهای زائرین حسینی طرح نظارتی ویژه اربعین و ایام زیارتی آخر ماه صفر، بر واحد های صنفی مرتبط از روز گذشته در استان قزوین آغازشده و تا ۱۸ آبان ماه سال جاری ادامه دارد.



احمدی تاکید کرد:تعزیرات حکومتی آمادگی کامل برای برگزاری گشت های مشترک و رسیدگی به تخلفات علی الخصوص در حوزه های مرتبط را داشته و نسبت به رسیدگی سریع، قانونی و خارج از نوبت به تخلفات احتمالی اقدام لازم را معمول خواهد کرد.

وی ادامه داد: گشت های مشترک سازمان تعزیرات جهت برخورد با متخلفین در حال اجرا است و جریمه های سنگین در انتظار گران متخلفین خواهد بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی اظهار کرد: شهروندان محترم درصورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند موارد رابه سامانه۱۳۵و یا شماره۱۲۴ اطلاع دهند.