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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۰

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

طرح نظارتی ویژه اربعین در قزوین کلید خورد

طرح نظارتی ویژه اربعین در قزوین کلید خورد

قزوین- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: طرح نظارتی ویژه اربعین و ایام زیارتی آخر ماه صفر دراستان قزوین کلید خورد.

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح تشدید نظارت با رویکرد پیشگیری در حوزه های سلامت و تغذیه، حمل و نقل و... در چارچوب صلاحیت ها و وظایف قانونی برای سفراربعین و ایام زیارتی آخر ماه صفر دراین استان خبر داد.

وی افزود: با توجه به فرارسیدن ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و در پیش بودن حجم وسیع سفرهای زائرین حسینی طرح نظارتی ویژه اربعین و ایام زیارتی آخر ماه صفر، بر واحد های صنفی مرتبط از روز گذشته در استان قزوین آغازشده و تا ۱۸ آبان ماه سال جاری ادامه دارد.

احمدی تاکید کرد:تعزیرات حکومتی آمادگی کامل برای برگزاری گشت های مشترک و رسیدگی به تخلفات علی الخصوص در حوزه های مرتبط را داشته و نسبت به رسیدگی سریع، قانونی و خارج از نوبت به تخلفات احتمالی اقدام لازم را معمول خواهد کرد.

وی ادامه داد: گشت های مشترک سازمان تعزیرات جهت برخورد با متخلفین در حال اجرا است و جریمه های سنگین در انتظار گران متخلفین خواهد بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی اظهار کرد: شهروندان محترم درصورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند موارد رابه سامانه۱۳۵و یا شماره۱۲۴ اطلاع دهند.

کد مطلب 4436297

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