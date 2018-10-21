دستور رهبری برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای دارو

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات گفت: امروز با اینکه به آقای شریعتمداری قول داده بودم که با افتخار در این روز شرکت کنم، نمی خواستم بیایم، ولی صبح در صدا و سیما اعلام شد که این جلسه با حضور بنده برگزار می شود پس آمدم که تعبیر و تفسیری از این جلسه نشود.

وی افزود: واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران وضعیت خاصی را تجربه می کنیم و نمی توانیم غیرصادقانه صحبت کنیم. این در حالی است که در سابقه مدیریتی من هم این طور نیست که اگر با تولیدکننده و صادرکننده صحبت کردم، موارد نادرستی را عنوان نمایم. این در حالی است که سعی کردم آنچه که راجع به مسائل کشور و شرایط اقتصادی و تولیدی می دانم، خلاف آن چیزی نگویم که می دانم؛ اما همه آنچه را که می دانم را هم نمی گویم، چراکه گفتن برخی مسائل به صلاح کشور نیست.

به گفته جهانگیری، برخی مسائل بین مردم پشت پرده نیست؛ اولویت ما در آغاز به کار دولت یازدهم این بود که تمام قید و بندهای بسته شده به پای صادرکنندگان را از آنها دور کنیم؛ این در حالی است که تیم روی کار آمده، با قدرت گرفتن و میدان داشتن بخش خصوصی موافق بوده است و البته الان هم می گویم که موتور محرک اقتصاد بخش خصوصی است و هر راه دیگری، به بیراهه رفتن است.

وی افزود: شرایط بین المللی کشور یک واقعیتی است که سیاست های اقتصادی کشور را متاثر می کند، به این معنا که شرایط سیاسی و اجتماعی داخل کشور نیز بر این سیاست های اقتصادی اثرگذار است و محیط پیرامونی را نیز نباید بدون تاثیر دانست؛ این در حالی است که عامل درون بنگاهی، نیز مهم است و اگر عوامل مشخصی را نداشته باشد درون گلستان هم باشد موفق نخواهد بود؛ البته بنگاه اقتصادی آثار سیاست های اقتصادی و فرهنگی داخلی و خارجی را نیز در کنار خود می بیند و در عملکردش تاثیر دارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولتها هستند که با سیاستگذاری ها می توانند شاخص های اقتصادی را به سمت ثبات اقتصادی حرکت دهند، واقعیت این است که در دوره یازدهم، ما موفق بودیم که ثبات را به اقتصاد برگردانده و نرخ تورم را تک رقمی کنیم، این در حالی است که هجده ماه در یک مذاکره نفس گیر با خارجی ها گفتگو کردیم و تابوها را شکستیم، این موضوع هم اتفاق افتاد. البته برخی از دوستان کلیپ هایی می گذارند که من با حرارت از دولت دفاع می کنم، به خاطر این بود که کارهای خوبی انجام شد.

وی افزود: اتفاقات ویژه ای اکنون در مسائل سیاسی داخلی و فضای بین المللی رخ داده است و همه باید تلاش کنند در فضای سیاسی داخلی روحیه جوانمردی در کشور از بین نرود. این روحیه باید ترویج داده شود وباید کاری کرد که همه فکر کنند با جوانمردی می توانند زندگی کنند.

غیرت ایرانی نمی گذارد حرف ترامپ را بپذیریم

جهانگیری با بیان اینکه ترامپ روی کار آمده و توافق بین المللی را به هم زده است، گفت: برخی توصیه می کنند که بروید حرف ترامپ را بشنوید و قبول کنید، اما روحیه و غیرت ایرانی اجازه نمی دهد، ما توافق کردیم و امضا کردیم، شورای امنیت هم مهر تائید زد، حال یک فرد بگوید که من این را قبول ندارم و ما برویم بگوییم که چه قبول داری ما آن را اجرا کنیم، این خلاف روحیه جوانمردی است، اما او باید دست از کار اشتباه خود بردارد از موضع برابر و انسانیت با هم صحبت کنیم.

وی افزود: در این شرایط، به نظر می رسد که آمریکایی ها که تحریم های خود را روی ۱۳ آبان ماه بنا کرده اند، پیش از موعد در شاخص های نفت، بانک و حمل و نقل که زیربناهای درآمدی اصلی کشور است، تحریم را آغاز کرده اند. این در حالی است که تعدادی از کشورها تسلیم ترامپ شده و خرید نفت از ما را صفر کرده اند، ما نیز دست بسته نبودیم و راهکارهایی را پیدا کرده ایم که علیرغم میل آنها نفت را صادر کنیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: راه دشواری داریم، باید اراده کنیم که راه دشوار را حل و فصل کنیم. تحریم امریکا یک تصمیم سیاسی و اقتصادی صرفا علیه حکومت و دولت ایران نیست، بلکه بر علیه ملت ایران است. دروغ می گویند که مسائل انسان دوستانه را در تحریم لحاظ می کنند. بدترین سختگیری ها در همین چند ماه اخیر روی تامین مواد اولیه دارو راجع به ایران صورت گرفته است؛ ضمن اینکه در نحوه انتقال پول برای تامین کالاهای اساسی مردم انجام داده اند.

وی با بیان اینکه راه مقابله با تحریم، به عهده دولت و حکومت نیست، گفت: تحریم علیه ملت ایران است و وظیفه ملی همه ما این است که در این مقطع با دولت همراهی کنیم، جریانات سیاسی، دولت، حکومت و جریان های مدنی اگر یک پیام واحد داشته باشند، به دلیل اینکه آمریکا در دنیا تنها است و بسیاری از کشورها با آنها همراه نیستند، اگر قبول کنیم که این دوره سخت است و باید با موفقیت پشت سر بگذاریم، این دوره طولانی نیست.

جهانگیری گفت: بعد از توافق خروج ترامپ از برجام جز زورگویی از ملت ایران چیزی دیگر نیست. اما باید گیرها را برطرف کرد. من بخش خصوصی ایران را به خوبی می شناسم، ۸سال وزیر بودم، ۸ سال بیکار بودم و با بخش خصوصی ارتباط صمیمی داشتم، بخش خصوصی این پیش فرض را از ما قبول کنید که باید این شرایط سخت باید با موفقیت عمل شود، ما هم همین آدم های قبلی هستم.

در سه دولت با پیمان سپاری مواجه شدم

وی افزود: سه بار در دوران مدیریتی خود با پیمان سپاری ارزی مواجه شده ام، در دولت اصلاحات و سازندگی این را تجربه کرده ام، ما مهمترین مسئولیت را در این می دیدیم که پیمان سپاری حرف بیخودی است، تحریم هم البته نداشتیم و نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی وقت نیز تا قبول کند که پیمان سپاری ارزی باید برداشته شود، بسیار زمان از دولت گرفت.

جهانگیری گفت: مهمترین رسالت من در دولت یازدهم این بود که در کوتاه ترین زمان ممکن در دولت پیمان سپاری حذف شود. این در حالی است که ما الان هم می گوییم که پیمان سپاری ارزی را اجرا نمی کنیم، بلکه امتیازات معافیت مالیاتی صادراتی را برای کسی که ارز را نمی آورد، حذف شود. هدف صادرات راه اندازی اقتصاد کشور است، صادرات امروز پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است و اگر کسی دنبال راه انداختن تولید است، باید صادرات را راه بیندازد، ولی این صادرات برای این است که ارزی حاصل شود که نیاز کشور را تامین کند. اگر کسی به هر دلیلی صادرات انجام می دهد که خروج سرمایه انجام دهد، خدمت به کشور نیست.

بخشنامه خلق الساعه نمی خواهیم / اگر اشتباه کردیم باید اصلاح کنیم

وی افزود: من تقریبا جایی نبوده ام که جلسه ای داشته باشم یا دوستان به من نوشته باشند که بخش خصوصی حضور داشته باشد و من مخالفت کرده باشم. من به این باور دارم که صادرکنندگان از دولتمردان کمتر نیستند. من اگر امروز بیکار بشوم و بخواهند که بنگاه اقتصادی ایجاد کنم که تولید و درآمد داشته باشد، نمی توانم. کسی که فکر می کند بخش خصوصی کار راحتی است، کار نکرده اند. این کار سختی است.

جهانگیری گفت: هر تصمیمی زمانی موفق است که ذی نفعان آن از آن راضی باشند؛ این در حالی است که اگر کسی از مسئولان دولتی به این باور نرسیده باشد، بلوغ تصمیم گیری نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: ما نمی خواهیم بخشنامه خلق الساعه داشته باشیم، واقعا این را نمی خواهیم، ثبات در تصمیم گیری یکی از مسائل اصلی کشور است. ما اگر بخشنامه اشتباه زدیم، باید اصلاح کنیم؛ اگر این اصلاح صورت نگرفت، باید در عقل ما شک کرد. یک زمانی است که از منظر منافع یک بخش مسائل دیده می شود، یک بعد مساله است ولی از نظر منافع ملی نیز باید بررسی شود که آیا این مساله حق است یا خیر.

ماجرای تقسیم مسئولیت در دولت یازدهم بین روحانی و جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در دور اول، اولویت اولش این بود که مساله برجام به نتیجه برسد و من بیشتر در مسایل اقتصادی وقت می گذاشتم. اما در این دوره (دولت دوازدهم) رئیس جمهور خود بیشتر در اقتصاد وارد می شود و معاونت اقتصادی دارد و آقای نهاوندیان نیز دبیر ستاد اقتصادی دولت و دبیر ستاد هماهنگی سران سه قوه است.

نهاوندیان از اتاق بازرگانی ایران به دولت آمد!

وی که سخنانش را گاهی با رویکرد شوخی و کنایه همراه می کرد، ادامه داد: این در حالی است که اکنون آقای نهاوندیان، از اتاق بازرگانی ایران به دولت آمده است.

وی اظهار داشت: در مورد فضای کسب و کار نیز، باید اطلاع رسانی قبلی در مورد بخشنامه و دستورالعمل ها صورت گیرد، این در حالی است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جای خود را باز کرده است؛ در جلسات سران سه قوه نیز مشخصا به نامه های اتاق بازرگانی اشاره شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران باید این مطلب را بپذیرد که ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصادی با چند راهکار برگردد.

پیشنهادات تان را برای بازگشت ارز صادرات اعلام کنید

جهانگیری گفت: اگر بخش خصوصی پیشنهاداتی برای اصلاح فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد دارد، اعلام کند. دولت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصمیم بلندمدت نگرفته است؛ اگر مردم ایران با هم باشند و به آمریکایی ها بگویند که اقتصاد ایران به این راحتی ها قابل فروپاشی نیست، تحریم طولانی نیست.

من حتی اجازه برکنار کردن منشی خودم را ندارم، نمی توانم وزیر برکنار کنم

وی اظهار داشت: قیمت پایه صادراتی اصلاح خواهد شد، به من گفته شده که موضوع حل شده است، این در حالی است که اگر موضوع حل نشده است، به من نامه بنویسید که حل نشده است. ما در کشور در این شرایط، مدیر ریسک پذیر می خواهیم. من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته ام. بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بر مبنای موارد استثنایی نمی توان تصمیم گرفت. هزینه دفاتر صادراتی در حد فهم دولتی ها دیده شده است، اگر کم است بگویید اصلاح کنیم. اتاق امین ما است و امین بخش خصوصی است و اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، بگویید اصلاح می کنیم. ما اعتماد دولت و بخش خصوصی را نداریم. تحریم داخلی واژه تلخی است، ما می خواهیم در این شرایط تهدید به فرصت تبدیل شود؛ یعنی موانع را برداریم نه اینکه مانع جدیدی بگذاریم، اگر جایی مطلبی دارید، بگویید.

برداشت ۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از شرکت های دارویی/کشش افزایش نرخ بنزین وجود ندارد

وی افزود: از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از شرکتهای دارویی حمایت کنیم، رهبری نیز هفته گذشت تائید کرده اند و مشکلی هم نیست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش ندارد.