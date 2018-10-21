آغاز نوسازی ۴۸۶ محله فرسوده در کشور از آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: آیین نامه اجرایی طرح بازآفرینی شهری از ۱۰ خرداد امسال ابلاغ شد اما از همان زمان نیز پیش بینی می شد از ۸ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده چهار هزار میلیارد تومان کمبود وجود داشته باشد.

وی افزود: طرح بازآفرینی شهری طرح عمرانی نیست بلکه طرح اجتماعی محور است.

عشایری گفت: در هفته گذشته ۱۶ پروژه در قالب طرح بازآفرینی شهری ازجمله درمانگاه و ورزشگاه در مشهد به بهره برداری رسید.

وی افزود: طرح بازآفرینی شهری برای ۴۸۶ محله آماده شد و با اختصاص بودجه از آبان اجرای آن آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: طرح چگونگی بازسازی مناطق فرسوده را باید مردم همان منطقه تهیه کنند و دولت در این زمینه دخالتی ندارد.

عشایری افزود: وظیفه ۱۹ دستگاه دولتی، شهرداری ها و بخش خصوصی برای اجرای طرح بازآفرینی شهری مشخص شده است و برنامه اقدام مشترک محله از طریق ستاد بازسازی شهرستان ها تصویب و به بالادست ارسال می شود.

وی گفت: در طرح بازآفرینی شهری امکان ندارد یک محله تخریب و دوباره بازسازی شود.

عشایری افزود: گروه تسهیل گر که می تواند انبوه سازان نیز باشد برنامه بازسازی محله را بر اساس ساخت ساکنان آن تهیه می کند و شهرداری ها برای ساخت و مجوزها و دستگاه های دولتی برای انشعابات تخفیف می دهند.

وی گفت: برای طرح بازآفرینی شهری وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد و بدون سپرده گذاری ارائه می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: دست کم ۱۲ سال برای اجرای طرح بازآفرینی شهری برای هر محله زمان لازم است.

عشایری گفت: تسهیلات این طرح به تسهیلات صندوق مسکن یکم ارتباطی ندارد.

وی افزود: ۳۰۰ میلیارد تومان برای ودیعه مسکن ساکنان مناطق فرسوده که در زمان بازسازی مجبور به اسکان موقت هستند در نظر گرفته شده است.

افزوده شدن ۱.۵ درصد به رشد اقتصادی با اجرای طرح بازآفرینی شهری

اکبر رحمانی قهرودی مدیرکل عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: اجرای طرح بازآفرینی شهری ۱۲۰ هزار شغل مستقیم و ۱۸۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند.

وی افزود: اجرای این طرح حدود یک و نیم درصد رشد اقتصادی کشور و ۳۰ درصد رشد بخش مسکن را افزایش می دهد.

رحمانی قهرودی گفت: با توجه به اینکه برخی منابع اجرای این طرح مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت، منابع آن از محل اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغالزایی تأمین می شود.

وی افزود: ۱۰ درصد زمین های مورد نیاز این طرح متعلق به نهادهای عمومی و شهرداری هاست که می توان ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی در آنها ساخت.

مدیرکل عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه گفت: در الگوی ساخت، الگوی واحدی برای محله ها تدوین نشده است.

رحمانی قهرودی افزود: در برخی مناطق مقرر شد زمینی اختصاص داده و واحدهایی در آن ساخته شود و ساکنان مناطق فرسوده به آن واحدها منتقل شوند.

وی گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای انشعابات و خدمات شهری و ۲۱۲۰ میلیارد تومان در اختیار بانکها برای دادن تسهیلات قرار می گیرد و این اتفاق حتماً می افتد.

باید مطالعات دقیقی انجام شود

ایرج رهبر عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان نیز در این برنامه گفت: مدتهاست که جلساتی برای راه اندازی طرح بازآفرینی شهری برگزار می شود و درباره مسائل ستادی کارهایی انجام شده است اما بافت های فرسوده پیچیدگی های خاص خود را دارد و باید مطالعات دقیقی برای بازسازی آنها انجام شود.

وی افزود: برای بازسازی بافت های فرسوده باید طرح جامعی داشته باشیم و چه تضمینی وجود دارد که طرح بازآفرینی شهری مانند طرح مسکن مهر رها نشود.

رهبر با بیان اینکه نگاه تولید ثروت در بافت های فرسوده باید از دید دولت خارج شود گفت: چند سال است که نهادهای تسهیل گر تشکیل شده و کار می کنند اما نتیجه ای نگرفته اند.

وی افزود: رئیس جمهور به دستگاه های دولتی اعلام کرد هر چه زمین در اطراف بافت های فرسوده دارند در اختیار وزارت شهرسازی قرار دهند اما هیچ کدام این کار را نکرده اند.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان گفت: برای مناطق فرسوده باید طرحی ارائه دهیم که تا ۵۰ سال به آینده به آن منطقه بافت فرسوده گفته نشود.

دولت در پنج سال گذشته هیچ قدمی برای مسکن برنداشت

صدیف بدری ، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم در این برنامه گفت: در دولت اعتقاد عملیاتی برای اجرای طرح مسکن شهری وجود ندارد و تفاهمنامه ای که وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه امضا کرده است دردی از مردم دوا نمی کند.

وی گفت: هفت ماه است که طرح بازآفرینی شهری تصویب شده اما کاری انجام نشده است و اکنون که به فصل سرما رسیده ایم فرصت از دست رفته و تازه به تفاهمنامه رسیده است.

بدری افزود: دولت معتقد است بخش مسکن اشتغالزایی پایدار ایجاد نمی کند و رئیس جمهور و دولت اعتقاد عملیاتی به نوسازی بافت های فرسوده ندارند.

وی گفت: برای اجرای طرح بازآفرینی شهری نیاز به بودجه است اما سازمان برنامه و بودجه به این طرح بودجه ای تخصیص نمی دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: تنها چیزی که در پنج سال اخیر از دولت برای بخش مسکن دیده ایم تفاهمنامه ۱۰۰ هزار واحدی اخیر بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه بوده است.

بدری گفت: در این طرح مشخص نیست انبوه سازان چه تسهیلاتی می گیرند و آنچه که گفته می شود تسهیلات ۵۰ میلیونی بدون سپرده گذاری به متقاضیان پرداخت می شود امکانپذیر نیست.