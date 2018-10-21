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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز:

۱۰ هزار دانش آموز سقزی زیر سقف مدارس تخریبی تحصیل می کنند

۱۰ هزار دانش آموز سقزی زیر سقف مدارس تخریبی تحصیل می کنند

سقز - مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار دانش آموز در حال تحصیل در مدارس سطح شهرستان سقز زیر سقف مدارس تخریبی مشغول به تحصیل هستند.

رحمان سیدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در حال حاضر در سطح شهرستان سقز بیش از ۳۰ مدرسه تخریبی وجود دارد که بیش از ۱۰ هزار دانش آموز زیر سقف آن در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه مدرسه سازی ذخیره ‌ای برای آخرت است، خواستار کمک و مساعدت خیران برای نوسازی این مدارس شد و افزود: امیدوارم با همت خیران مدرسه ساز و اعتبارات دولتی بتوانیم مشکلات این مدارس را مرتفع سازیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز بیان کرد: در سه سال گذشته تعداد پنج مدرسه با کمک های خیران شهرستان سقز احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

کد مطلب 4436374

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