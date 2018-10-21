۱۴۹میلیون تومان اعتباربرای آموزش خانواده های زندانیان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کردستان، اسحاق ابراهیمی، از اختصاص ۱۴۹ میلیون تومان اعتبار از سوی اداره کل زندان های استان کردستان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی برای برگزاری دوره های آموزشی جهت خانواده های زندانیان خبرداد و اظهارداشت: این اعتبار در انجمن های حمایت زندانیان سنندج،‌ مریوان،‌ سقز و قروه تقسیم و به برگزاری دوره های متعدد از جمله پیشگیری از طلاق، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و اخلاقی و مهارت های اساسی زندگی اختصاص یافت و ۶۱۳ نفر از همسران و فرزندان زندانیان از این آموزش ها بهره مند شدند.

وی تعداد انجمن های حمایت زندانیان فعال در سطح استان را ۹ انجمن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این انجمن ها تعداد ۹۶۸ خانواده با جمعیت بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر را تحت پوشش خدمات حمایتی خود قرار داده اند.

عضو هیئت مدیره انجمن های حمایت زندانیان سطح استان کردستان همچنین از فعالیت ۱۵ مددکار در زندان ها و مراکز اصلاحی و تربیتی استان خبرداد و ادامه داد: در سال ۹۶ مددکاران زندان های استان با کار و تلاش شبانه روزی، بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۰ مورد مداخله موثر در امور خدمات قضایی و مددکاری مددجویان زندان های استان داشته اند.

ابراهیمی همچنین به حضور موثر مددکاران در پرونده های زندانیان محکوم به قصاص اشاره کرد و یادآور شد: در سال ۹۶ با پیگیری مددکاران و افراد معتمدی که با انجمن های حمایت زندانیان همکاری می کنند، هشت ۸ نفر از افراد محکوم به قصاص از پای چوبه دار رهایی یافتند.

وی در ادامه سخنان خود یکی از مهمترین موفقیت های اداره کل زندان های کردستان را در حوزه مراقبت پس از خروج عنوان کرد و بیان کرد: طی ۲۶ ماه گذشته مرکز امور اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های کردستان به تعداد ۱۹۸ نفر از زندانیان آزاد شده که در مدت زمان تحمل حبس با شرکت در دوره های حرفه آموزی موفق به کسب گواهینامه مهارت شده بودند در مجموع مبلغ سه میلیارد تومان وام خود اشتغالی پرداخت کرده است.

مدیرکل زندان های استان کردستان مبلغ وام های قرض الحسنه اعطایی به هریک از زندانیان آزاد شده را از ۹ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت:‌ خوشبختانه وام های اعطایی به زندانیان آزاد شده موثر واقع شده چرا که شواهد و آمارها نشان می دهند آمار بازگشت مجدد به زندان از سوی این دسته از زندانیان صفر بوده است و این به معنای آن است که آنان با دریافت وام و ایجاد شغل برای خود به جامعه بازگشته و زندگی سعادتمندانه ای را نیز دنبال می کنند.

ابراهیمی اظهارداشت: خوشبختانه اداره کل زندان های کردستان طی سال های گذشته و در حوزه های مختلف از جمله انجمن های حمایت زندانیان و مراقبت پس از خروج، دست آوردهای بسیار خوبی را داشته که همه این موفقیت ها در سایه تلاش و کوشش کارکنان زندان های استان و حمایت های ستاد سازمان به دست آمده است.

وی پیشگیری و مبارزه با آسیب های اجتماعی را یکی از ماموریت های سازمان زندان ها عنوان کرد و افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، طی سال های گذشته در خصوص پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی اقدامات بسیار ارزشمندی صورت گرفته و اعتباراتی نیز برای این موضوع تخصیص یافته است که سازمان زندان ها نیز با توجه به ماهیت کاری و جامعه هدفی که با آنها سروکار دارد از دستگاه های متولی در امر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است.

مدیرکل زندان های کردستان با اشاره به آسیب هایی که متوجه خانواده های زندانیان می شود، بیان کرد: با ورود هر فرد به زندان چه در حین حبس و چه پس از آزادی، آسیب های متعددی متوجه وی و خانواده اش می شد که به جرات می توان گفت آسیب هایی که متوجه خانواده زندانی می شود به مراتب بسیار بیشتر از فرد زندانی خواهد بود که این مهم ضرورت حمایت از خانواده های زندانیان را دوچندان می کند.