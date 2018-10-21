فریبرز عسگری ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: مسابقات گرندپری به دلیل حضور بهترین های جهان همیشه از سطح فنی بالایی برخودار است و در این دوره به دلیل آنکه مرحله ماقبل نهایی بود و نزدیک به گرنداسلم بود، همه مدعیان جهانی با آمادگی بالایی به منچستر آمده بودند.

وی ادامه داد: آرمین و میرهاشم قرعه خیلی سختی در این مسابقات داشتند که خوبی این مسیر دشوار را طی کردند. هادی پور مبارزات بسیار خوبی به نمایش گذاشت و با توجه به آنالیزی که از نحوه مبارزات حریف کره ای داشتیم، توانست با ارائه یک مبارزه هوشمندانه برتری خود را به وی تحمیل کند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: شاید حرکت تیم ملی به سوی پیشرفت و موفقیت کند باشد ولی تغییرات خیلی خوبی را در مبارزات خود به نمایش می گذارند. به عنوان مثال در مبارزات سجاد مردانی این تغییرات مشهود بود. در کل از عملکرد اعضای تیم راضی هستم.

عسگری با اشاره به اینکه هدف اصلی المپیک ۲۰۲۰ توکیو است اظهار داشت: تمام این مسابقات و تورنمنت هایی که شرکت می کنیم، ایستگاهی هستند برای رسیدن به توکیو. امیدوارم اعضای تیم روز به روز هدفمندتر از قبل تمرین کنند تا بتوانند در میدان‌های بعدی هم نتایج درخشانی کسب کنند تا در المپیک تکواندو ایران بتواند طلب خود را از المپیک بگیرد.

وی در مورد مبارزات حذف عاشورزاده و یعقوبی هم گفت: این دو تکواندوکار هم مبارزان توانمندی هستند. به هر حال مسابقات بسیار سنگینی را شاهد بودیم و نتوانستند توانایی خود را به خوبی نمایش دهند. ولی مطمئن هستم این دو نیز در میدانهای بعدی جبران می کنند و شایسته کسب مدالهای خوشرنگ هستند.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: برنامه های تیم ملی گام به گام پیش می رود و بعد از بازگشت به تهران باید برای مرحله نهایی رقابتهای گرندپری آماده شویم.