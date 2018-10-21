تذکر الویری در خصوص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار خط ۷ مترو

خبرگزاری مهر- گروه جامعه- موسی تیزرو: مرتضی الویری در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران، با بیان اینکه ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی در بودجه سال ۹۶ کشور پیش بینی شد که دو هزار میلیارد متعلق به خط هفت و دو هزار میلیارد تومان متعلق به خط شش بود. بانک مرکزی این رقم را در خط هفت به ۷۰۰ میلیارد تومان رساند و هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را برای خط شش، انتشار اوراق مشارکت پیش بینی کرد. در حال حاضر ۷۰۰ میلیارد تومان خط هفت در یکی از بانک‌های خصوصی متعلق به کلان شهرها وجود دارد اما هنوز برای خط هفت وصول نشده است.

متن تذکر

با عنایت به مصوبه شماره ۲۷۷۱۵/۲۴۱۲/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران جهت تکمیل خطوط ۶ و ۷ متروی تهران» به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد تومان که بر اساس ظرفیت ایجاد شده از محل بند «د» تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، مصوب و ابلاغ گردیده است که پس از طی مراحل قانونی از طریق وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و بر اساس مجوز و موافقت بانک مرکزی به شماره ۴۲۵۵۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به منظور انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای احداث و تکمیل خط ۷ قطار شهری تهران موافقت و انتشار گردیده است، در خصوص موارد ذیل و ارائه گزارش به شورای اسلامی شهر تهران اقدام گردد؛

۱- دلایل عدم استفاده کامل از ظرفیت ایجاد شده جهت خطوط ۶ و ۷ در مصوبه فوق‌الذکر

۲- اقدامات صورت گرفته در خصوص جذب و هزینه‌کرد مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان، با توجه به قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۵/۲ مجلس شورای اسلامی تا پایان ۹۷/۷/۳۰