سوگواره تعزیه استان سمنان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد اسلامی استان سمنان، محمد طالبی بابیان اینکه دهمین سوگواره تعزیه حسینی استان سمنان در دامغان با اجرای تعزیهخوانان استان و اعلام گروههای برتر به پایان رسید، تأکید کرد: در پایان این سوگواره، گروه قمر بنیهاشم سمنان، گروه متوسلین به حضرت علیاکبر (ع) گرمسار و گروه نوای عاشورا جوانان روستای صالحآباد و دامغان، بدون اولویت، برتر شناخته شدند.
وی بابیان اینکه از این سه گروه هنری برتر در صورت برگزاری سوگوارههای کشوری و آیینهای مختلف مذهبی دعوت میشود، افزود: در مدت سه روز برگزاری این آیین، تعزیهخوانی از سوی گروههای نوای عاشورای روستای صالحآباد دامغان، گروه قاسم بن الحسن میامی، گروه متوسلین به حضرت علیاصغر شاهرود، گروه قمر بنیهاشم سمنان، گروه متوسلین به حضرت علیاکبر گرمسار و دلدادگان حضرت علیاکبر (ع) دامغان اجراشده است.
رئیس ارشاد اسلامی دامغان گفت: در این سوگواره تعداد ۱۴ گروه شرکت کردند که در مرحله اول، فیلم گروههای تعزیه با ارائه لوح فشرده و بازبینی توسط چهار داور استانی، ۶ گروه منتخب معرفی و وارد مرحله دوم شدند.
طالبی افزود: اختتامیه این سوگواره شامگاه شنبه ۲۸ مهرماه با حضور مسئولان استان سمنان و شهرستان دامغان در مجتمع شهید شاهچراغی دامغان برگزار شد.
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