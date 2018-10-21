به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح‌ها و سوالات جمعی از نمایندگان را جهت اعلام وصول قرائت کرد که به شرح زیر است:

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و استرداد لایحه استفساریه ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی.

سؤال ملی فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و ۳۹ نماینده دیگر از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اخلال در فعالیت صیادان ایرانی توسط انعقاد قرارداد رسمی و بلندمدت با کشتی های چینی.

سؤال ملی احمد سالک نماینده اصفهان از وزیر نفت درباره عمل خلاف قانون در عزل و نصب هیات مدیره پالایشگاه ستاره خلیج فارس و واردات بنزین با وجود تولیدات داخلی.

سؤال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت اعطای مجوز صنعتی صید ماهی به کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان.

سؤال ملی نصرالله پژمانفر نماینده مشهد از وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت نهاده های مصرفی دام و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی.

سؤال ملی سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی، درباره عدم پیگیری پرداخت خسارت کشاورزان حادثه دیده از سرمازدگی.