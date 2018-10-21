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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

همزمان با اعلام وصول چهار سوال دیگر صورت گرفت؛

اعلام وصول یک سوال از زنگنه درباره انتصاب‌های «ستاره خلیج فارس»

اعلام وصول یک سوال از زنگنه درباره انتصاب‌های «ستاره خلیج فارس»

سؤال ملی نماینده اصفهان از وزیر نفت درباره عمل خلاف قانون در عزل و نصب های هیات مدیره پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح‌ها و سوالات جمعی از نمایندگان را جهت اعلام وصول قرائت کرد که به شرح زیر است:

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و استرداد لایحه استفساریه ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی.

سؤال ملی فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و ۳۹ نماینده دیگر از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اخلال در فعالیت صیادان ایرانی توسط انعقاد قرارداد رسمی و بلندمدت با کشتی های چینی.

سؤال ملی احمد سالک نماینده اصفهان از وزیر نفت درباره عمل خلاف قانون در عزل و نصب هیات مدیره پالایشگاه ستاره خلیج فارس و واردات بنزین با وجود تولیدات داخلی.

سؤال ملی احمد مرادی نماینده بندرعباس از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت اعطای مجوز صنعتی صید ماهی به کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان.

سؤال ملی نصرالله پژمانفر نماینده مشهد از وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت نهاده های مصرفی دام و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی.

سؤال ملی سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی، درباره عدم پیگیری پرداخت خسارت کشاورزان حادثه دیده از سرمازدگی.

کد مطلب 4436596
زهرا علیدادی

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