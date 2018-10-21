به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروز رقابت در فروش اینترنتی محصولات هر روز پیچیده‌تر و گسترده‌تر از گذشته می‌شود تا جاییکه می‌توان گفت در حال حاضر خرید هر محصولی از اینترنت امکان پذیر و در جریان است.

با استقبال بیشتر مشتریان و ورود سایت‌های جدید به این عرصه، تغییراتی اساسی نیز در طراحی سایت‌های فروشگاهی ایجاد شده است. تغییراتی که همین حالا فرآیند ثبت نام، سفارش و پرداخت را بسیار ساده‌تر از گذشته کرده است.

روند رشد فروشگاه های اینترنتی در ابتدای راه قرار دارد و برای موفقیت در این عرصه باید به امکانات و ویژگی های جدیدی در طراحی فروشگاه اینترنتی توجه کنیم. در این مقاله برخی از ویژگی هایی که در طراحی فروشگاه اینترنتی در آینده ای نزدیک باید رعایت شوند را به شما معرفی می‌کنیم.

۱- استفاده از هوش مصنوعی برای تسهیل فرآیند انتخاب و خرید:

آینده در دستان الگوریتم های پیچیده و هوش مصنوعی خواهد بود. هرچقدر هم برای بهینه سازی سیستم های مقایسه و فیلترینگ زمان صرف کنیم، تنوع بالای محصولات و تفاوت ویژگی‌های آنها موجب می‌شود که فرآیند انتخاب برای کاربر دشوار باشد.

فروشگاه‌های اینترنتی آینده تلاش می‌کنند تا با دریافت اطلاعات بیشتر از کاربران و بررسی عملکرد آنها روی سایت، فرآیند انتخاب و خرید را به ساده‌تری صورت ممکن تبدیل کنند.

در آینده‌ای نزدیک، زمانیکه در یک فروشگاه لباس ثبت‌نام می‌کنید می‌تواند وزن، قد، سن، رنگ مورد علاقه و ... را همان ابتدا مشخص کرده و از آن به بعد تنها محصولاتی که متناسب با سلیقه و ظاهر شما هستند، را مشاهده کنید.

۲- ارتباط یکپارچه با سیستم حسابداری و انبارداری:

بسیاری از فروشگاه های اینترنتی در حال حاضر فاقد موقعیت فیزیکی برای ارائه محصولات خود هستند در نتیجه عملا فرآیند حسابداری و انبارداری آنها تنها از یک مرجع که همان سایت است انجام می‌شود.

ولی به تازگی شاهد ورود فروشگاه‌های سنتی به فضای کسب و کار اینترنتی هستیم و اولین و مهمترین نیاز این مجموعه‌ها یکپارچه‌سازی سیستم های حسابداری و انبارداری با فروشگاه اینترنتی خواهد بود.

در نتیجه شاهد توسعه ابزارهای جدید و سرویس های آنلاین و آفلاین برای ایجاد ارتباط میان فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی برای یک برند خواهیم بود و مجموعه هایی که در این حوزه سرمایه گذاری و فعالیت کنند آینده روشنی در پیش خواهند داشت.

معمولا ارائه مجموعه کامل این خدمات توسط یک شرکت طراحی سایت امکان پذیر نیست و باید چندین مجموعه و شرکت مختلف برای اجرای آن همکاری کنند.

۳- فروشگاه‌های تخصصی موفق‌تر از فروشگاه‌های جامع:

یکی از مهمترین روش های بازاریابی برای یک فروشگاه اینترنتی سئو و جذب بازدیدکننده از طریق موتورهای جستجو است.

گوگل و الگوریتم های پیچیده ی آن توجه ویژه ای به سایت های تخصصی دارند. اگر سایت شما فقط در حوزه فروش کفش فعالیت کند، شانس بیشتری برای کسب جایگاه در مقابل سایتی که همه دسته بندی های پوشاک را هدف گذاری کرده، خواهد داشت.

علاوه براین کاربران نیز اعتماد بیشتری به سایت های تخصصی داشته و ترجیح می‌دهند محصولات گرانقیمت و ارزنده را از سایت‌هایی که به صورت ویژه در همان زمینه فعالیت دارند، تهیه کنند.

تعداد بالای فروشگاه های اینترنتی تخصصی موجب می‌شود که یک فروشگاه عمومی مانند دیجیکالا یا بامیلو با هر میزان نیروی انسانی یا سرمایه مالی توان مقابله با همه آنها را نداشته باشد.

۴- سرویس‌های آفلاین مکمل جدایی ناپذیر فروش آنلاین:

در بازار سنتی شما خدمات جانبی برای خرید محصول دریافت می‌کنید. بعنوان مثال خرید کاغذ دیواری، لوستر، پکیج های گرمایشی و مواردی از این دست نیازمند ارائه خدمات جانبی برای نصب و پشتیبانی هستند.

فروشگاه های تخصصی می‌توانند با ارائه این خدمات در کنار فروش آنلاین محصولات، جلب رضایت بیشتری از مشتریان خود داشته و دغدغه های آنها هنگام خرید را کاهش دهند.

در زمینه‌هایی مانند خرید پوشاک یا تجهیزات جانبی می‌توان قابلیت انتخاب چند محصول و مقایسه آنها به‌صورت حضوری را به مشتریان پیشنهاد داد. این خدمات برای مجموعه هایی که دارای فروشگاه فیزیکی هستند به مراتب راحت‌تر از فروشگاه‌های آنلاین خواهد بود.

در واقع فرآیند انتخاب و خرید به صورت آنلاین انجام میشود ولی وجود خدمات آفلاین و پشتیبانی مناسب تضمین مناسبی برای انتخاب شما توسط مشتریان است. همین نکته موجب می‌شود که تغییرات و اصلاحات جدیدی در طراحی سایت این مجموعه ها مورد نیاز باشد.

۵- سیستم‌های یکپارچه در دسکتاپ و موبایل برای دسترسی سریع‌تر:

موبایل و اینترنت در هر لحظه در دسترس مشتریان شما هستند. فروشگاه های سنتی و فیزیکی ساعات کاری مشخصی دارند ولی یک فروشگاه اینترنتی در تمام ۲۴ ساعت روز در حال ارائه خدمات به مشتریان خود است.

برای دسترسی بهتر کاربران به محتوای محصولات و انتخاب آنها نیازمند سیستم های یکپارچه و تکنولوژی های جدید در طراحی سایت و اپلیکیشن های موبایل خواهیم بود.

طراحی فرآیند خرید و دسترسی آسان در هر یک از این پلت فرم ها نیازمند شناسایی نیاز مشتریان و بررسی مداوم رفتار آنهاست.

سخن پایانی

راه اندازی فروشگاه اینترنتی به معنی موفقیت در فروش و کسب درآمد سریع نیست. در فضای رقابتی امروز تنها زمانی طعم واقعی موفقیت را خواهید چشید که برتری محسوسی نسبت به سایرین داشته باشید.

این برتری میتواند در نوع محصولات، دسترسی بهتر، تبلیغات هدفمند، خدمات پشتیبانی و بسیاری زمینه های دیگر باشد ولی اگر نقطه قوت شما همان است که همه دارند شانس زیادی برای کسب جایگاه در این بازار نخواهید داشت.

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