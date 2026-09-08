۲ مرکز غیرمجاز زیبایی و دندانپزشکی در خرمشهر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم سعیدی ظهر امروز در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با تلاش و پیگیری کارشناسان واحد نظارت بر درمان و نماینده اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان، دو مرکز غیرمجاز که در زمینه ارائه خدمات زیبایی، خدمات دندانپزشکی، لیزر، ژل و بوتاکس فعالیت می‌کردند، به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان شناسایی و تعطیل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر گفت: وسایل و تجهیزات مراکز غیرمجاز یادشده نیز پس از انجام مراحل قانونی و با دستور مقام قضایی ضبط و به منظور صیانت از سلامت مردم، مباشران این مراکز به مراجع قضایی معرفی شدند.