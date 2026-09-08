به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصلح صبح سه شنبه در مسجد جامع اهل‌ البیت (ع) ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رض)، به جایگاه ویژه مسجد در دین اسلام پرداخت و گفت: مسجد نباید محدود به اقامه نماز باشد، بلکه مسجد تراز اسلامی باید محور جریان‌ سازی فرهنگی و اجتماعی و زمینه‌ ساز تربیت نسل جوان باشد.

امام جمعه دشتستان با اشاره به کسب عنوان برتر مسجد جامع اهل‌ البیت (ع) برازجان در چهارمین آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور اظهار کرد: اقامه نماز جماعت در سه وعده، فعالیت مستمر ستاد نماز جمعه برازجان، پایگاه‌ های مقاومت بسیج، کانون فرهنگی هنری، مرکز نیکوکاری، ستادهای دعای ندبه و آل یس، باشگاه ورزشی و جذب فعال نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین عوامل و اولویت‌های انتخاب این مسجد به عنوان مسجد تراز انقلاب اسلامی بوده است.

در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام مصلح از نمازگزاران، هیأت‌ امنای مسجد، امامان جماعت مسجد حجج‌ اسلام احمدپور و محمدزاده، پایگاه‌ های مقاومت بسیج، کانون فرهنگی هنری و نسل نوجوان و جوان که در کسب این عنوان تلاش شبانه‌ روزی داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

همچنین در این برنامه، تابلو ویژه کسب عنوان برتر مسجد جامع اهل‌ البیت (ع) برازجان در چهارمین آیین ملی تکریم مساجد کشور توسط امام جمعه دشتستان به امام جماعت، هیئت‌امنای مسجد و مؤذن محترم تقدیم شد.