جامعه به صدای قابل اعتماد بسیجی و چهره قابل اعتماد روحانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت جذب حداکثری در جامعه دانشگاهی اظهار داشت: برای جذب حداکثری نباید تصور کنیم کسی که قرار است جذب شود، حتماً باید در قدم اول هم‌فکر ما باشد.

وی با اشاره به تاریخ صدر اسلام و شیوه دعوت پیامبر اکرم(ص) گفت: در تاریخ انقلاب و در منطق دعوت اسلامی، چند نفر با استدلال و چند نفر با معجزه مسلمان شدند؟ برای جذب انسان‌ها الزاماً معجزه لازم نیست؛ بلکه سخن، رفتار و سنخیت اخلاقی اهمیت دارد.

وزیر علوم با تأکید بر نقش اخلاق در ایجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه افزود: اخلاق زبان مشترک همه انسان‌هاست. چه کسی در دنیا می‌گوید ظلم خوب است؟ چه کسی از ظلم دفاع می‌کند؟ انسان‌ها در برابر ظلم موضع دارند و همین نقاط مشترک می‌تواند زمینه ارتباط و جذب را فراهم کند.

سیمایی صراف با اشاره به نقش شهید سیدحسن نصرالله در تقویت جریان مقاومت خاطرنشان کرد: به قول شهید نصرالله، باید از ظرفیت‌هایی که به برکت جمهوری اسلامی برای لبنان و حزب‌الله ایجاد شد، استفاده کرد و دید چگونه اخلاق و رفتار درست می‌تواند یک جریان را به «بسیج لشکر عشق» تبدیل کند.

وی ادامه داد: امروز جامعه ما بیش از هر چیز به صدای قابل اعتماد بسیجی و چهره قابل اعتماد روحانی نیاز دارد؛ به افرادی که جامعه بتواند به آنها اعتماد کند.

وزیر علوم با بیان اینکه باید برای کاهش شکاف‌های اجتماعی تلاش کرد، تصریح کرد: آیا می‌توان دین داشت و متحجر نبود؟ پاسخ مثبت است. ما به‌شدت نیاز داریم قشرهای ساکت و خاکستری جامعه را در همه حوزه‌ها، از استاد و دانشجو گرفته تا شهروندان، جذب کنیم.

سیمایی صراف در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت همدلی در جامعه دانشگاهی گفت: باید تلاش کنیم فضای دانشگاه به محلی برای گفت‌وگو، اعتماد و جذب حداکثری تبدیل شود و از ظرفیت همه اقشار جامعه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.

وی در پایان برای رئیس جدید سازمان بسیج اساتید آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم این دوره، دوره‌ای پرثمر، همراه با روحیه همکاری و زمینه‌ساز تعالی و پیشرفت باشد.