کشف بیش از ۱۳۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در قزوین

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس قزوین در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به "حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری شده است، برخورد با قاچاقچیان در اولویت ماموریت های پلیس قرار دارد.

️ این مقام ارشد انتظامی افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از اولویت های پلیس در برخورد با جرائم با برنامه ریزی و تدابیر صورت گرفته این ماموریت با تلاش شبانه روزی در این فرماندهی اجرا می شود.

سردار محمودی خاطر نشان کرد: لوازم یدکی در صدر کالای قاچاق کشف شده و داروی پزشکی، مواد خوراکی، سوخت، موتور سیکلت در رتبه های بعدی کشفیات در ۶ ماهه اول سال جاری قرار دارند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده در ۶ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۳۲ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال است.

وی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی دستگیری قاچاقچیان کالا تصریح کرد: در این مدت در خصوص تشکیل پرونده در حوزه کالای قاچاق ۱۷ درصد افزایش و در زمینه پرونده های کالای قاچاق بالای یک میلیارد ریال ۳۸ درصد نیز رشد داشته است.

سردار محمودی در پایان با تاکید بر اینکه پلیس استان با استفاده از تمام توان و تجهیزات با هرگونه قاچاق کالا با جدیت مقابله می کند یادآور شد: کاهش قاچاق کالا و ارز نیازمند حرکت ملی و اهتمام تمام دستگاه ها و نهاد ها است.