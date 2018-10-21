  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

پس از طرح سوال حسن کامران؛

مجلس از پاسخ‌های اردکانیان درباره حق‌آبه کشاورزان اصفهان قانع نشد

مجلس از پاسخ‌های اردکانیان درباره حق‌آبه کشاورزان اصفهان قانع نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات وزیر نیرو درباره سؤال نماینده مردم اصفهان درباره حق‌آبه کشاورزان اصفهان را قانع‌کننده ندانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال حسن کامران دستجردی از رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره «علت به غارت رفتن حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان» در دستور کار قرار گرفت.

پس از اظهارات وزیر نیرو، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، طبق درخواست کامران، این سؤال را به رأی گذاشت که وکلای ملت با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن (با ملاک نصف به علاوه یک آراء)، توضیحات وی را درباره موضوع سوال قانع‌کننده ندانستند.

به این ترتیب، وزیر نیرو نخستین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

کد مطلب 4436612
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها