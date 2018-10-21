به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال حسن کامران دستجردی از رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره «علت به غارت رفتن حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان» در دستور کار قرار گرفت.

پس از اظهارات وزیر نیرو، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، طبق درخواست کامران، این سؤال را به رأی گذاشت که وکلای ملت با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن (با ملاک نصف به علاوه یک آراء)، توضیحات وی را درباره موضوع سوال قانع‌کننده ندانستند.

به این ترتیب، وزیر نیرو نخستین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.