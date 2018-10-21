دومین مرحله رنکینگ بدمینتون پیشکسوتان خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، دومین مرحله رنکینگ بدمینتون پیشکسوتان مردان در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال صبح شنبه در محل خانه بدمینتون بجنورد برگزار شد.

گفتنی است، در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال انفرادی علی رستمیان و محسن وحیدی به ترتیب عناوین نخست و دوم را به خود اختصاص دادند و احمد محجوب و میثم حسین نیا نیز سوم مشترک شدند.

همچنین در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال دو نفره، محسن وحیدی و ناصر براتی قهرمان شدند، مهدی سالمی و مجتبی بهمدی نایب قهرمان و مرتضی عزیزی و علی رستمیان در جایگاه سوم ایستادند.

لازم به ذکر است، در رده سنی بالای ۴۵ سال انفرادی محمد رحمانی قهرمان، محمدرضا صادقی نایب قهرمان و الیاس ابراهیمی عنوان سومی را از آن خود کرد.

همچنین در دو نفره محمد رحمانی و الیاس ابراهیمی، علیرضا خزایی و حسین خالقی و محمدرضا صادق و محسن میرزایی به ترتیب مقام های نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.