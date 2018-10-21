به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و رئیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نشستی با حضور اعضای کارگروه تعیین شده از سوی دو طرف ، پس از امضای تفاهم نامه همکاری چند ماه پیش ، مصصم به اجرای عملی و سرعت بیشتر بخشیدن به مفاد همکاری دوجانبه شدند .

در این نشست صمیمی که در محل فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد ، محمود صیدانلو و افشاری با پافشاری بر وحدت و هماهنگی و قانونگرایی ، از اعضای کارگروه دو طرف خواستند تا هر چه زودتر با اجرای بندهای تفاهم نامه مانع از سوء استفاده سودجویان شده و شرایطی فراهم شود که مردم از این همکاری دوجانبه بهره مند شوند.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با تاکید بر اینکه هدف کانون جهانگردی و فدراسیون در بخش اتومبیلرانی اعم از رالی، خودروهای کلاسیک و تاریخی، تفریحی و جهانگردی به هم نزدیک است گفت: امیدوارم با رویکرد فعلی مشکلات در این حوزه ها به حداقل برسد . محمود صیدانلو با اشاره به حوزه های مشترک میان کانون و فدارسیون افزود: ما باید از تمامی ظرفیت های موجود در توسعه ورزش اتومبیلرانی استفاده کنیم و خوشبختانه در حال حاضر با امضای تفاهم نامه و اجرایی شدن آن می توان به آینده این همکاری خوشبین بود.

رئیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اظهار خوشحالی از برقراری ارتباط مطلوب و داشتن روحیه تعامل گرایانه میان دو طرف گفت : البته از سوی FIA که هر دو عضو آن هستیم حوزه کاری دو طرف مشخص است و اگر در حوزه های مشترک هم شرایط با امضاء و اجرای تفاهم نامه و اعضای تخصصی کارگروه کارها خوب پیش برود ، مطمئن هستم زمینه های سوء استفاده برچیده خواهد شد.

افشاری با تشکر از رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و اعضای کارگروه دو طرف ، از آنان خواست تا هر چه زودتر زمینه های همکاری های عملی را کلید بزنند .

در این نشست از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی مهندس افشاری رئیس ، حسین جلالی قائم مقام ، اردشیر درویشی مسئول حوزه اتومبیلرانی و سلمان یارمحمدی دبیر کارگروه اتومبیلرانی و از سوی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ، محمود صیدانلو رئیس ، شهزاد کیانی دبیر و غلامرضا مصدقیان شرکت داشتند.

گفتنی است این تفاهم نامه سال گذشته با موضوعات مختلفی از جمله مباحث مربوط به خودروهای تاریخی، طراحی و ساخت پیست ها و مجموعه های ویژه اتومبیلرانی، برگزاری ​همایش و جشنواره مشترک تخصصی خودرویی، همکاری کانون در برگزاری مسابقات اتومبیلرانی و رالی های ورزشی، طراحی و اجرای مشترک پروژه های ایمنی راه و .... میان ​دو طرف به امضاء رسیده بود.