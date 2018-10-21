به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، با بازدید ریس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، فاز اول ساختمان جدید فیلمخانه ملی ایران و مرکز اسناد و آثار تصویری کشور به بهره برداری رسید.

این دیدار که با برپایی جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی همراه بود، محمدمهدی حیدریان در سخنانی با بیان اینکه فیلمخانه ملی مرکز اصلی نگهداری اسناد تصویری و سینمایی کشور است، گفت: اهتمام به غنی کردن فیلمخانه باید به یک عادت و افتخار تبدیل شود و ما هم لازم است به گونه ای حرکت کنیم تا این شوق در همه ایجاد شود.

وی با تاکید بر همراهی بخش های مختلف سینما و صنعت تصویر به ویژه فیلم کوتاه و مستند با فیلمخانه ملی تاکید کرد: هرچه پیشتر می رویم نیاز به فیلمخانه و این گنجینه بیشتر می شود و از نظر روانی، هویتی و آموزشی رجوع به این فضا افزایش پیدا خواهد کرد.

رییس سازمان سینمایی ادامه داد: فیلمخانه نباید شاهد خاموش و هویت پنهان تاریخی – فرهنگی ما باشد بلکه به تدریج باید کارکردی فعال و نقشی جدی در معرفی غنای فرهنگ و توانایی تصویرسازان ما بیاید.

در ابتدای این جلسه لادن طاهری مدیر فیلمخانه ملی ایران با ارایه توضیحاتی از انتقال فیلمخانه به محل جدید، گفت: خوشحالم که امروز یک آرزوی بیست ساله محقق شد و این جابجایی در جهت حفظ بهتر اسناد تصویری ایران صورت گرفت، اسنادی که بدون آن نمی توان گفت سینما و صنعت و هنر فیلمسازی داریم.

محمدحسن خوشنویس مشاور رییس سازمان و اولین مدیر فیلمخانه ملی ایران پس از انقلاب هم ضمن ارایه توضیحاتی درباره تاریخچه راه اندازی فیلمخانه ملی ایران اظهار کرد: همیشه آرزوی چنین جایی را داشتم. افتتاح ساختمان فیلمخانه از کارهایی بود که بیست سال به طول انجامید و بسیار خوشحالم که در نهایت با پیگیری های آقای حیدریان به ثمر نشست.

مشاور رییس سازمان سینمایی گفت: فیلمخانه ملی ایران با ۱۵۰ فیلم شکل گرفت، آن هم در شرایطی که کسی برای فیلم ها ارزش قائل نبود و از نابودی این میراث نگران نمی شد. با افتخار می گویم تاکنون در این فیلمخانه یک فریم فیلم از بین نرفته است.

فیلمخانه ملی ایران در منطقه باغ فردوس تهران واقع شده و قرار است پس از اتمام و انتقال همه آثار طی مراسمی با حضور اصحاب رسانه به صورت رسمی افتتاح شود.