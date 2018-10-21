جدول و برنامه مکتوب حلال مشکلات تالاب های فارس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل تبادار در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تاکید کرد: تنها جدول و برنامه مکتوب نمی تواند حلال مشکلات تالاب ها باشد بنابر این برای هر کاری حتی اگر همه موضوعات مهیا شده باشد باید یک نظام کاری تعریف شود.

وی ادامه داد:حفظ تالاب ها تنها به سبب زیبایی ظاهری آنها نیست بلکه ارکان اقتصادی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه طرح احیای دریاچه ارومیه با همکاری مردم، دستگاه های اجرایی نمایندگان مردم و دولت به عنوان یک مصداق به سرانجام رسید، تاکید کرد: اگر همت جمعی به کار گرفته شود شاهد به نتیجه رسیدن تلاش ها خواهیم بود، اگر چه ممکن است نتیجه مطلوبی به دست نیاید اما بدون تردید مناسب خواهد بود.

وی با اشاره به بحران خشکسالی و به تبع آن ضرورت حفظ اقتصاد کشاورزی در استان فارس ، عنوان کرد: حفظ و احیای تالاب ها در استان فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو پس از ارایه درخواست به معاون اول رئیس جمهوری و حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در استان مقرر شد با متولی گری دانشگاه شیراز و همکاری دانشگاه صنعتی شریف به عنوان طراح احیای دریاچه ارومیه، طرح جامع حفاظت و احیای تالاب های استان فارس نیز تهیه و اجرا شود.

تبادار تاکید کرد: نگاه به تالاب های استان فارس باید نگاهی جامع و دربرگیرنده مسایل عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و... باشد.

وی همچنین نقش و تاثیر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را در زمینه احیای تالاب های استان بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: به رغم اینکه اعتباراتی برای تدوین طرح جامع احیا تالاب ها در نظر گرفته شده است اما باید تلاش کنیم یک کد اعتباری ویژه برای تالاب های استان اختصاص داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پروژه های نیمه تمام استان نیز گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام جزو اولویت های مهم استان است که به اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

استاندار فارس افزود: در آستانه ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت به مجلس قرار داریم که همه دستگاه‌ها وظیفه دارند با وزراتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه خود درباره تامین اعتبار پروژه‌های ملی و استانی رایزنی کنند.