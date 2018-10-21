کیفی سازی فعالیت شورای فرهنگ ایثاروشهادت/المان سازی براساس الگوها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوند عباسی ظهر یکشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد، افزود: از جمله وظایف شورا کیفی سازی برنامه های مختلف در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت است و باید خروجی محوری در برنامه ها با هدف تبیین هرچه بهتر فرهنگ ایثار و شهادت اجرایی شود.

یاوند عباسی با انتقاد از مسائل طرح شده در شورای فرهنگ ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد، ابراز داشت: رسالتی که باید در این جلسه دیده نمی شود و مباحث استخدامی و خرید آمبولانس و ... مباحثی نیست که محور اصلی فعالیت شورا قرار بگیرد.

یاوند عباسی خواستار بکارگیری سیاست های ۱۲گانه ابلاغی سال ۸۹ مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت با تدوین برش هایی استانی شد و گفت: دستورالعمل ها می توانند متناسب با ظرفیت های استان هدفگذاری شوند.

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران با اشاره به موضوع استفاده از ۲۰ درصد اعتبارات دستگاه ها در راستای هدفگذاری های شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصریح کرد: تعداد کمی از دستگاه ها اعتبارات فرهنگی دارد و باید با احصای دستگاه ها و میزان این اعتبار مشخص شود و این ظرفیت در صورت امکان برای تحقق هدفگذاری ها بکارگرفته شود.

یاوند عباسی گفت: همچنین المان سازی و تطبیق مناظر شهری با الگوهای ایثار استان باید مورد توجه قرار بگیرد.

یاوند عباسی با اشاره تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در بخش های مختلف اجتماع، تصریح کرد: اگر فرهنگ ایثار و شهادت وارد همه حوزه ها شود، تحول آفرین است و نتایج بسیار مطلوبی دارد.