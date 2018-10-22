محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط فعلی تیم استقلال اظهار داشت: از این که استقلال توانست سایپا را شکست دهد خوشحالم، اما بابت این موضوع خوشحال تر هستم که آبی پوشان بازی خوبی هم مقابل سایپا ارائه داده و این بازی خوب و این پیروزی با اعتماد به بازیکنان جوان به دست آمد. در واقع بازیکنان جوان عصای دست شفر شدند.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: چند هفته‌ای می‌شود که شفر از نام‌ها گذشته و به گزینه آماده‌ها رسیده است. برای همین شاهد بازیهای روان و خوب از استقلال هستیم و نتایج هم دگرگون شده است. اگر سرمربی استقلال با همین شیوه پیش برود قطعا در هفته‌هایی که پیش رو دارد بهتر هم نتیجه خواهد گرفت.

مدافع پیشین آبی پوشان با اشاره به دیدار پیش روی این تیم مقابل سپاهان بیان داشت: سپاهان از بهترین تیم‌های این فصل است. آنها بعد از دو سه فصل افول در این فصل به خود آمده و مدعی قهرمانی هستند. آمار نشان از خط حمله خطرناک این تیم می‌دهد. شاگردان قلعه نویی قوی ترین خط حمله لیگ را در اختیار داشته و این توان را دارند که از دقیقه یک تا دقیقه ۹۰ و حتی بعد از دقیقه ۹۰ دروازه هر تیمی را تهدید کنند.

نوری تصریح کرد: کار مدافعان استقلال در این بازی بسیار دشوار است و آنها نباید حتی یک لحظه از مهاجمان خطرناک و هافبک های خلاق سپاهان غفلت کنند. چون مهاجمان سپاهان از کوچکترین فرصتها هم می‌توانند برای خلق موقعیت و گلزنی به تیم حریف سود ببرند.

عضو پیشین کمیته فنی استقلال در خصوص اتفاقاتی که پیرامون استقلال و به خصوص کادر فنی این تیم روی می‌دهد اظهار داشت: سابقه همکاری با شفر را دارم و با اطمینان می‌گویم شفر هم کارش را خوب بلد است و هم توصیه پذیر نیست. شاید برخی ها بخواهند تحرکاتی پیرامون سرمربی داشته باشند اما باید این را بدانند که شفر به هر کسی اجازه دخالت در کارش را نمی‌دهد. اگر بگذارند شفر در آرامش کارش را انجام دهد و تمرکزش را بر هم نزنند استقلال زودتر از آنچه که انتظار می‌رود به روزهای طلایی اش باز می‌گردد.