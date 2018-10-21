آب بندان های مازندران سال آینده لایروبی می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، فرهاد فرزین پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه آب کشاورزی شهرستان جویبار با اعلام اینکه بر اساس تخصیص اعتبار ، سال آینده عملیات اجرایی لایروبی آب بندانها آغاز خواهد شد، اظهار داشت: بر اساس زمان بندی ، لایروبی آبندان ها از اواخر مردادماه تا اوایل آبان ماه انجام می شود.

مدیرآب و خاک جهاد کشاورزی استان مازندران بابیان اینکه شهرستانهایی که با بیشترین مشکل کم آبی مواجه هستند در اولویت لایروبی آب بندانها قرار می گیرند، گفت: اولویت لایروبی آب بندانها با شهرستانهای جویبار، میاندرود و شمال ساری است که با بیشترین مشکل کم آبی مواجه هستند.

فرهادی بیان کرد: بخشداران شهرستان در اطلاع رسانی این امر به کشاورزان منطقه جدیت بیشتری داشته باشند.

مدیرآب و خاک استان با اعلام اینکه با حل مشکل انتقال سد البرز به جویبار ۸۰ درصد مشکل کمبود آب کشاورزی این منطقه مرتفع خواهد شد؛ افزود: در دولت تدبیر و امید و در برنامه ششم توسعه وظیفه مندی آب بندانها به صورت مشارکتی به جهاد کشاورزی و آب منطقه ای واگذار شد که در چند ماه گذشته با توافقات جدید به عمل آمده مدیریت آب بندانها به صورت کامل در اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفت.

وی در همین راستا تصریح کرد: مشاور طرح آب بندانها در استان مشخص شده و کار مطالعاتی طرح نیز آغاز شده است.