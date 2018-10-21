به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در حرم حضرت معصومه (س) با همکاری مرکز جهانی اطلاع‌رسانی آل البیت (علیهم السلام) کار خود را از ۲۶ مهرماه آغاز کرده است. نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» هفته گذشته با اجرای محسن میرزاعلی، حسن بصیری و نقال و پرده‌خوان خردسال سارینا حیدری در صحن جوادالائمه(ع) حرم حضرت معصومه (س) در کنار نمایشگاه عکس اربعین اولین اجراهای خود را تجربه کرد.

نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» که تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت ۱۵ اجرا طی پنج روز خواهد داشت. به این ترتیب ۳ و ۷ آبان‌ماه مهدی چایانی، هلیا حیدری و محیا محمدجعفری در صحن جوادالائمه(ع) بعد از نماز مغرب و عشا به اجرای نقالی و پرده‌خوانی خواهند پرداخت.

همچنین ۱۰ آبان‌ ماه مرشد ابوالفضل ورمزیار، حسن بصیری و سارینا حیدری در صحن جوادالائمه (ع) حرم حضرت معصومه (س) بعد از نماز مغرب و عشا اجرای نقالی و پرده‌خوانی خواهند داشت. اجراهای مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» ۱۶ آبان با هنرنمایی محمد معجونی، هومن پوراشرف و سارینا حیدری نیز به پایان خواهد رسید.

نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» از سوی دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با همکاری موسسه جهانی آل البیت(ع) برگزار می‌شود. این مراسم با موضوع امام حسن مجتبی (ع)، امام رضا (ع)، اربعین، قیام سیدالشهدا و رحلت رسول‌الله(ص) برای اولین بار است در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در بخش‌های خردسالان، کودک و نوجوان، جوان و پیشکسوتان ۱۵ اجرا خواهند داشت.

مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» ۲۶ مهر الی ۱۶ آبان در قالب ۱۵ اجرا هر شب در تاریخ‌های یاد شده پس از نماز مغرب و عشا در صحن جوادالائمه (ع) حرم حضرت معصومه (س) از سوی دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با همکاری مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت (علیهم السلام) برگزار می‌شود.