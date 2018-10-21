  1. هنر
  2. تئاتر
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

اعلام برنامه‌های نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در حرم حضرت معصومه (س)

اعلام برنامه‌های نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در حرم حضرت معصومه (س)

دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی حوزه هنری برنامه‌های مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» را که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در حرم حضرت معصومه (س) با همکاری مرکز جهانی اطلاع‌رسانی آل البیت (علیهم السلام) کار خود را از ۲۶ مهرماه آغاز کرده است. نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» هفته گذشته با اجرای محسن میرزاعلی، حسن بصیری و نقال و پرده‌خوان خردسال سارینا حیدری در صحن جوادالائمه(ع) حرم حضرت معصومه (س) در کنار نمایشگاه عکس اربعین اولین اجراهای خود را تجربه کرد.

نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» که تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت ۱۵ اجرا طی پنج روز خواهد داشت. به این ترتیب ۳ و ۷ آبان‌ماه مهدی چایانی، هلیا حیدری و محیا محمدجعفری در صحن جوادالائمه(ع) بعد از نماز مغرب و عشا به اجرای نقالی و پرده‌خوانی خواهند پرداخت.

همچنین ۱۰ آبان‌ ماه مرشد ابوالفضل ورمزیار، حسن بصیری و سارینا حیدری در صحن جوادالائمه (ع) حرم حضرت معصومه (س) بعد از نماز مغرب و عشا اجرای نقالی و پرده‌خوانی خواهند داشت. اجراهای مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» ۱۶ آبان با هنرنمایی محمد معجونی، هومن پوراشرف و سارینا حیدری نیز به پایان خواهد رسید.

نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» از سوی دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با همکاری موسسه جهانی آل البیت(ع) برگزار می‌شود. این مراسم با موضوع امام حسن مجتبی (ع)، امام رضا (ع)، اربعین، قیام سیدالشهدا و رحلت رسول‌الله(ص) برای اولین بار است در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در بخش‌های خردسالان، کودک و نوجوان، جوان و پیشکسوتان ۱۵ اجرا خواهند داشت.

مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» ۲۶ مهر الی ۱۶ آبان در قالب ۱۵ اجرا هر شب در تاریخ‌های یاد شده پس از نماز مغرب و عشا در صحن جوادالائمه (ع) حرم حضرت معصومه (س) از سوی دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با همکاری مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت (علیهم السلام) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4436738
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها