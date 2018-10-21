کشت جایگزین در ۵۰۰ هکتاز از شالیزارهای جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی پیش از ظهر یک شنبه در کارگروه آب کشاورزی شهرستان جویبار با اعلام اینکه هشت حلقه چاه و چهار ایستگاه پمپاژ در این شهرستان بلااستفاده است، اظهار داشت: در بحث زیر بنایی تامین آب کشاورزی شهرستان جویبار همیشه با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اعلام اینکه ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان بدلیل مشکل کم آبی به کشت جایگزین روی آوردند، گفت: در سال زراعی جدید برای رفع مشکل کم آبی در حوزه کشاورزی ، لایروبی آب بندانها بسیار ضروری است تا از ذحائر آب آن بتوانیم برای حل مشکل کم آبی کشاورزان استفاده کنیم.

در ادامه بخشدار مرکزی شهرستان جویباربا اشاره به اینکه در سال گذشته در تامین آب کشاورزی مناطق پایین دست شهرستان با مشکل مواجه بودیم ، گفت: بحث انتقال آب از سد البرز به سیاهرود توسط راه اندازی ایستگاه پمپاژ با بررسی مسیرهای جایگزین جهت کاهش هزینه ها ، در حال بررسی است .

محمد مدانلو به ضرورت انجام لایروبی آب بندانها و کانالها تاکید کردواظهار داشت: لایروبی از پل آزان تا سیکا پل به طول ۲۴ کیلومتر باید انجام شود که اجرای این طرح به ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.