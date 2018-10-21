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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

مسئول اجرایی مواکب لرستان در عراق خبر داد:

آغاز خدمت‌رسانی به زائران حسینی در موکب‌های لرستان از دوشنبه‌شب

آغاز خدمت‌رسانی به زائران حسینی در موکب‌های لرستان از دوشنبه‌شب

مسئول اجرایی مواکب لرستان در عراق گفت: خدمت‌رسانی به زائران حسینی در موکب‌های این استان در شهر نجف اشرف از دوشنبه‌شب آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرلک ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اربعین امسال موکب‌های لرستان در شهر آسمانی نجف اشرف پذیرای بیش از ۳۰۰۰ زائر خواهر و برادر است.

وی افزود: تعداد این موکب ها ۷ مورد است که در منطقه شارع الکوفه پس از پل ثوره العشرین منطقه حی السعد (خیابان روبروی مسجد حنانه) قرار دارد و از شب دوشنبه ۲۹ مهرماه خدمت رسانی در این موکب ها آغاز می شود.

مسئول اجرایی مواکب لرستان در عراق ضمن اشاره به فعالیت پنج ساله موکب های لرستان، گفت: برگزاری مراسم نوحه خوانی و سینه زنی به صورت کشوری و بین المللی در مسجد حنانه نجف اشرف از برنامه های جانبی مواکب لرستان است.

کد مطلب 4436740

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