ان‌شاءالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمانشاه یک میلیون و ۷۱۷ هزار هکتار منابع طبیعی وجود دارد که یک میلیون و ۱۹۰ هزار مرتع و ۵۲۷ هزار هکتار جنگل است که عمدتا پوشیده از بلوط هستند.

وی افزود: طی سالهای گذشته جنگل‌های زاگرس به جهت بارش کم و تغییر اقلیم دچار خشکی شدند به گونه‌ای که درسال ۸۹ پدیده خشکیدگی درختان بلوط با ۱۷۰ هزار هکتار در این جنگل ها تایید شد تا جایی که ۳۲ درصد جنگل ها به طور متوسط از ۲۵ تا ۵۰ درصد تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند.

این مسئول بیان داشت: بلافاصله پس از پدیده خشکیدگی جنگل‌های بلوط دستورهای لازم ابلاغ و اعتبار برای انجام عملیات قطع و برش بهداشتی پایه های آلوده و احداث بانکت به جهت نزولات و بذرکاری تخصیص یافت که با توجه به اقدامات انجام شده و ریزش‌های جوی از سال ۹۴ پیشرفت پدیده از نظر سطح و شدت کنترل شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بیشترین میزان خشکیدگی از نظر شدت در شهرستان های گیلانغرب، اسلام‌آباد غرب، دالاهو، سرپل و کرمانشاه و از نظر مساحت در مناطق کرمانشاه، گیلانغرب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب و سرپل‌ذهاب وجود دارد.

کولانی درباره بیماری لورانتوس نیز گفت: این بیماری یک گیاه نیمه انگلی فاقد ریشه است که وقتی روی گیاه میزبان قرار می گیرد با استفاده از اندام مکنده آب و مواد غذایی را از گیاه گرفته و باعث کاهش رشد و خشک شدن آن می شود .

وی افزود: این گیاه همزیست با بلوط در جنگل ها بوده و تکثیر آن از طریق بذر توسط دام، باد و پرندگان انتقال می‌یابد و در شهرستان های دالاهو، گیلانغرب، سرپلذهاب، ثلاث باباجانی و اسلام آبادغرب وجود دارد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، این بیماری از قدیم‌الایام وجود داشته اما با توجه به سیاست‌های سازمان منابع طبیعی در مراقبت از جنگل ها و استفاده از سموم طبیعی کنترل شد و از طریق حذف شاخه های آلوده به لورانتوس با بهره برداران محلی جهت در برداشتن هزینه کمتر و کنترل بیشتر قراردادهایی منعقد شده است.

کولانی تصریح کرد: اخیرا با توجه به تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی منابع طبیعی استان مبارزه مکانیکی با این بیماری در سطح ۴۵۰ هکتار از اراضی جنگی گیلانغرب با مشارکت مردم شروع شده که تاثیر به سزایی داشته است.

این مسئول گفت:در حال حاضر حدود ۵۰ هزار هکتار در سطح جنگل ها آلوده به لورانتوس هستند که بر روی ۲۰ هزار هکتار از آن عملیات کنترل صورت گرفته است.