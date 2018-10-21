به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت‌الاسلام سید رضا سید حسینی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان بخش تولید استان اظهار کرد: متأسفانه یکی از مشکلات تولیدکنندگان شبکه بانکداری است و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار با مسئولان سه قوه فرمودند نظام بانکداری باید اصلاح شود.

وی بابیان این‌که شبکه بانکداری ما ناکارآمد است و در حمایت از تولیدکنندگان نیست افزود: با کمک نمایندگان مجلس و بانک مرکزی باید نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات، نحوه‌ محاسبه‌ سود و نوع قراردادها با تولیدکنندگان و کشاورزان اصلاح شود.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها فقط به فکر سودآوری هستند و در تسهیلاتی که می‌پردازند بین تولیدکننده و غیر تولیدکننده تفاوتی قائل نیستند.

وی بابیان این‌که نگه‌داشتن درصدی از مبلغ تسهیلات که برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز هست در برخی بانک‌ها همچنان انجام می‌شود گفت: بانک‌ها برای دور زدن این قانون پیش از پرداخت تسهیلات، از متقاضیان می‌خواهند مبلغی پول به‌حساب بانکی خود واریز کنند و همین مبلغ واریزی را به‌عنوان سپرده نگه می‌دارند.

سید حسینی دریافت سود مرکب را از دیگر تخلف‌های بانکی در استان دانست و گفت: در این روش در برخی موارد سود دریافتی از وام‌گیرندگان تا ۵۰ درصد می‌رسد که این خود یکی از علل ورشکستگی تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: پس از ورشکستگی هم بانک‌ها، کارخانه‌های تولیدی را برای وصول طلب برمی‌دارند و چون نسبت به کار تولیدی آگاهی ندارند کارخانه و همه سرمایه موجود در آن متوقف می‌شود.

سید حسینی گفت: هرچند ما در دادسرای مرکز استان برای حل مشکلات تولیدکنندگان و استمهال تسهیلاتشان تلاش می‌کنیم اما این اقدامات مقطعی است و برای حل اصولی و منطقی آن باید نمایندگان مجلس و بانک مرکزی با اصلاح قوانین بانکداری در راستای حمایت از تولید، این مشکل را یک‌بار برای همیشه حل کنند.

دادستان از تولیدکنندگان خواست: اگر بانک‌ها سود اضافی از آنان دریافت کرده‌اند به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا بانک‌ها سود اضافی را پس بدهند.

دادستان عمومی و انقلاب در پایان تنها راه عبور از تحریم‌ها را حمایت از تولیدکنندگان خواند و گفت: اگر مردم به تولید تشویق شوند مشکلات حل می‌شود.