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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

دادستان مرکز گلستان:

نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها تولیدکنندگان را ورشکست می‌کند

نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها تولیدکنندگان را ورشکست می‌کند

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: سیستم فعلی پرداخت تسهیلات، تولیدکنندگان را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت‌الاسلام سید رضا سید حسینی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان بخش تولید استان اظهار کرد: متأسفانه یکی از مشکلات تولیدکنندگان شبکه بانکداری است و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار با مسئولان سه قوه فرمودند نظام بانکداری باید اصلاح شود.

وی بابیان این‌که شبکه بانکداری ما ناکارآمد است و در حمایت از تولیدکنندگان نیست افزود: با کمک نمایندگان مجلس و بانک مرکزی باید نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات، نحوه‌ محاسبه‌ سود و نوع قراردادها با تولیدکنندگان و کشاورزان اصلاح شود.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها فقط به فکر سودآوری هستند و در تسهیلاتی که می‌پردازند بین تولیدکننده و غیر تولیدکننده تفاوتی قائل نیستند.

وی بابیان این‌که نگه‌داشتن درصدی از مبلغ تسهیلات که برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز هست در برخی بانک‌ها همچنان انجام می‌شود گفت: بانک‌ها برای دور زدن این قانون پیش از پرداخت تسهیلات، از متقاضیان می‌خواهند مبلغی پول به‌حساب بانکی خود واریز کنند و همین مبلغ واریزی را به‌عنوان سپرده نگه می‌دارند.

سید حسینی دریافت سود مرکب را از دیگر تخلف‌های بانکی در استان دانست و گفت: در این روش در برخی موارد سود دریافتی از وام‌گیرندگان تا ۵۰ درصد می‌رسد که این خود یکی از علل ورشکستگی تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: پس از ورشکستگی هم بانک‌ها، کارخانه‌های تولیدی را برای وصول طلب برمی‌دارند و چون نسبت به کار تولیدی آگاهی ندارند کارخانه و همه سرمایه موجود در آن متوقف می‌شود.

سید حسینی گفت: هرچند ما در دادسرای مرکز استان برای حل مشکلات تولیدکنندگان و استمهال تسهیلاتشان تلاش می‌کنیم اما این اقدامات مقطعی است و برای حل اصولی و منطقی آن باید نمایندگان مجلس و بانک مرکزی با اصلاح قوانین بانکداری در راستای حمایت از تولید، این مشکل را یک‌بار برای همیشه حل کنند.

دادستان از تولیدکنندگان خواست: اگر بانک‌ها سود اضافی از آنان دریافت کرده‌اند به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا بانک‌ها سود اضافی را پس بدهند.

دادستان عمومی و انقلاب در پایان تنها راه عبور از تحریم‌ها را حمایت از تولیدکنندگان خواند و گفت: اگر مردم به تولید تشویق شوند مشکلات حل می‌شود.

کد مطلب 4436767

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