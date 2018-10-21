مرکز اندوسونوگرافی در مرکز آموزشی درمانی «شهید رحیمی» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه مرکز اندوسونوگرافی برای اولین بار در غرب کشور و در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد افتتاح شد؛ این مرکز با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و با حضور رئیس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مدیر روابط عمومی این دانشگاه، روسای مراکز آموزشی درمانی شهید رحیمی و شهدای عشایر خرم آباد، جمعی از متخصصین و اصحاب رسانه افتتاح شد.

سهولت در کار تشخیص بیماری های سرطان و دستگاه گوارش

کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حاشیه افتتاح این مرکز در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه اندو سونوگرافی به منظور سهولت در کار تشخیص به ویژه برای بیماری های سرطان و دستگاه گوارش برای اولین بار در غرب کشور راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: جای خوشحالی دارد که این دستگاه که مدرن ترین امکانات را در راستای کار تشخیص تصویری در اختیار دارد در استان لرستان و مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی به کار گرفته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این دستگاه علاوه بر تصویربرداری امکان نمونه برداری و حتی برخی جراحی ها را برای متخصصین فراهم می کند.

ساکی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در چند سال اخیر گام های بزرگی را در راه توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان برداشته است که امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد، اظهار داشت: مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی پس از این که از داشتن مدرن ترین مرکز NICU کشور بهره مند شد با افتتاح این مرکز تنها دستگاه اندوسونوگرافی غرب کشور را نیز در اختیار خواهد داشت.

ماندگاری بیشتر متخصصین و فوق تخصص ها

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی نیز در سخنانی گفت: توسعه زیرساخت های درمان علاوه بر رفع نیازهای مردم کمک شایانی به توسعه آموزش پزشکی خواهد کرد.

سعید رحیمی با بیان اینکه افتتاح مرکز اندوسونوگرافی امکانات زیادی را برای متخصصین فراهم خواهد کرد که مسیر درمان را به بهترین صورت انجام دهند، ادامه داد: با وجود این مرکز دانشجویان رشته های مختلف درمانی نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

وی تأکید کرد: وجود این دستگاه در استان لرستان بار مراجعه به استان های دیگر را از دوش بیماران هم استانی خواهد کاست.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی گفت: ماندگاری بیشتر متخصصین و فوق تخصص ها نیز از دیگر دستاوردهای افتتاح این مرکز خواهد بود؛ مسئولین و مردم باید با هم و در کنار هم تلاش کنند تا عقب ماندگی های استان به حداقل برسد و در این راه نقش رسانه ها بی بدیل خواهد بود.