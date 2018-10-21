استفاده از آخرین تکنولوژی های حمل و نقل روز دنیا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله نوروزی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: راه اندازی تراموا از غرب به شرق و از دروازه تهران تا دروازه شیراز را در دستور کار داریم.
وی خواستار تصویب افزایش قیمت بلیط اتوبوس درون شهری شد و بیان داشت: در حال حاضر قیمت هر کورس اتوبوس ۷۰۰ تومان است که خواهان افزایش قیمت آن هستیم.
عقد تفاهم نامه ای برای خرید ۳۰۰ دستگاه اتوبوس شهری در اصفهان
شهردار اصفهان تصریح کرد: هم اکنون با باری از اتوبوس های فرسوده مواجهیم که بدنبال نوسازی آن هستیم که هم اکنون ۵۰ اتوبوس جدید خریداری، ۳۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده است و ۳۰ دستگاه دیگر در حال بازسازی است.
وی همچنین به عقد تفاهم نامه ای برای خرید ۳۰۰ دستگاه اتوبوس اشاره کرد و افزود: ۵۰ درصد هزینه این اتوبوسها از سوی دولت، ۳۰ درصد از محل تسهیلات بانکی و ۲۰ درصد را نیز شهرداری پرداخت خواهد کرد که با استفاده از این ظرفیت میتوان طی دو سال آینده کل ناوگان اتوبوسرانی را نوسازی کرد.
۲۰۰ اتوبوس برای معلولان مناسب سازی شده است
نوروزی گفت: در گذشته واگذاری ۶۰۰ دستگاه اتوبوس بدون واگذاری راننده امری اشتباه بوده است چراکه وقتی اتوبوس واگذار میشود باید تبعات آن نیز واگذار شود.
وی ادامه داد: راه اندازی دو خط جدید ۷۲ و ۵۶ برای ارایه خدمات به مناطق محروم از جمله اقدامات صورت گرفته بوده که رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است.
شهردار اصفهان اعلام کرد: خرید اتوبوسهای گازسوز را در دستور کار قرار دادیم، البته اگر بتوانیم زیرساختهای استفاده از اتوبوسهای برقی را داشته باشیم از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.
وی در خصوص مناسبسازی اتوبوسها برای معلولان نیز گفت: برای این امر تاکنون ۲۰۰ اتوبوس مناسبسازی شده است و بیشتر این اتوبوسها در خطوط بی آر تی فعال است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه برای مناسبسازی فضا برای برخی گروههای خاص باید بودجه را دولت تامین و در اختیار شهرداری قرار گیرد، گفت: شهرداری امکان تامین این هزینه را ندارد چرا که برای انجام آن نیازمند مصوبه شورای شهر است.
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