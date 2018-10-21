به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد چراغی ظهر یکشنبه در گردهمایی ائمه جماعات دستگاههای اجرایی لرستان در سخنانی با تاکید بر حضور منظم و فعال ائمه جماعات در ادارات استان برای اقامه نماز، اظهار داشت: همچنین تبلیغات اسلامی استان همواره پیگیر یکسان شدن حق الزحمه ائمه جماعات در دستگاههای مختلف است.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی مدیران دستگاههای اجرایی استان با ائمه جماعات ادارات برای اقامه مطلوب نماز و ... بیان داشت: در صورت وجود مشکلاتی در این رابطه ستاد اقامه نماز و دستگاههای مرتبط پیگیر رفع آنها می شوند و نیاز نیست خود ائمه جماعات ورود پیدا کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز لرستان با تاکید بر ضرورت پرهیز از سخنرانی های طولانی مدت از سوی ائمه جماعات در دستگاههای اجرایی، گفت: ستاد اقامه نماز مطالب آموزشی، دینی، تبلیغی و ... را در اختیار ائمه جماعات ادارات قرار می دهد و می توانند برای ارائه سخنرانی های دارای محتوا استفاده کنند.

حجت الاسلام چراغی با تاکید بر لزوم پرهیز ائمه جماعات از دخالت در امور دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی، تبلیغی و ... برای ائمه جماعات از سوی ستاد اقامه نماز استان در دستور کار است.