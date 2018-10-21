فروش پوشاک خارجی و برند ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله صادقی پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به اجرای طرح اسناد الکترونیکی در واردات و صادرات کالاها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دستگاه ها گفت: در حال حاضر هر کالایی که وارد کشور می شود شناسه دارد و وارد کننده باید کالا را در سامانه جامع تجارت ثبت کند تا بتواند سایر مراحل ورود و توزیع کالا را انجام دهد.

وی افزود: همه انبار کالاها رجیستر و شناسه دار هستند و کالاهای وارداتی بیمه می شوند که وسایل نقلیه حمل کننده آن دارای شناسه باشد و به این ترتیب عملیات کنترل کالاها از مبدا ،مسیر گمرک تا مقصد تا مرحله خرده فروشی نظارت می شود.

رییس سازمان صنعت و معدن استان تهران با اشاره به اجرای سیاست جدید ارزی و مزایای آن تصریح کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز قدرت اقتصادی کشور را در عرصه بین المللی در نقطه بهینه قرار داده است.

وی با بیان این که با تصمیم جدید واردات ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شده است، گفت: برخی از این کالاها ،اقلامی هستندکه هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و با این اقدام در کنار افزایش نرخ ارز انگیزه ورود کالاهای قاچاق به حداقل کاهش یافت و حمایت از اجرای این تصمیم به نفع تولید داخل است.

صادقی با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک خارجی اضافه کرد: نمایندگان پوشاک خارجی که اکثرا در شمال شهر مستقر هستند با این اقدام امکان واردات ندارند و نمی توانند ادعای نمایندگی کنند و به زودی اجناس موجود آن ها تمام می شود و فرصتی برای فروش پوشاک داخلی است.

رییس سازمان صنعت و معدن استان تهران اضافه کرد: نمایندگی های کالاهای خارجی و فروشندگان اقلام برند با هماهنگی اتاق اصناف و با اختیاراتی که قانون نظام صنفی تعریف کرده است می توانند کالاهای با کیفیت تولید داخل را عرضه کنند.

وی گفت: برخی برندهای پوشاک می توانند با تولید مشترک داخلی اقدام به فروش کالای پوشاک کنند.