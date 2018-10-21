به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو گفت و گو، «هاشور» عنوان برنامه ای از شبکه رادیویی گفت و گو است که با هدف بررسی و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق، حاشیه نشینی و اعتیاد روی آنتن می‌رود.

این برنامه که یکی از مهم‌ترین اهداف آن کشف راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع معضلات اجتماعی است، شنبه ها و دوشنبه ها ساعت ۱۰:۰۰ پخش می شود.

«هاشور» قصد دارد تا در برنامه سی ام مهر بیماری های ناشی از مواد مخدر را با حضور کارشناسان بررسی کند.

مرور بیماری های ناشی از مواد مخدر همچون افسردگی و بیماری های آمیزشی و وابستگی جسمی و روحی به این مواد، مهم‌ترین محورهای این برنامه است.

مریم عباسی‌نژاد روانپزشک و کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، پروین افسرکازرونی رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت و درمان و مونا اسلامی کارشناس درمان و کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر مهمانان این برنامه هستند.

علاقمندان به برنامه های رادیو گفت و گو می توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ و شماره تماس ۲۷۸۶۱۰۳۵ با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفت و گو در ارتباط باشند.