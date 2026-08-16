به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح یکشنبه در دیدار مهدی باصولی معاون آموزش، اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در سالن جلسات استنانداری خراسان شمالی با اشاره به اقدامات مطلوب جهاد دانشگاهی خراسان شمالی اظهار کرد: باید از ظرفیتهای جهاد دانشگاهی برای جبران عقبماندگیها و توسعه استان استفاده شود.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر تقویت زیرساختهای درمانی افزود: موضوع ناباروری از اهمیت ویژهای برخوردار است و امیدواریم جهاد دانشگاهی کشور با استفاده از ظرفیتهای تخصصی خود در این حوزه به استان کمک کند.
وی همچنین بر توسعه همکاریهای استان با جهاد دانشگاهی در حوزههای مختلف تأکید کرد.
مهدی باصولی نیز از آمادگی جهاد دانشگاهی برای کمک به توسعه خراسان شمالی خبر داد و گفت: زیرساختهای لازم برای توسعه خدمات درمان سرطان در استان فراهم شده و تکمیل زیرساختهای تخصصی تا پایان سال دنبال میشود.
وی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی مرکز خدمات درمانی جهاد دانشگاهی در خراسان شمالی تا دیماه خبر داد.
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