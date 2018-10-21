به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه خوشبختانه ورزش زنجان در سال‌های اخیر در حوزه ورزش قهرمانی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و نتایج کسب شده در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی دلیل محکمی بر این ادعا است، افزود: این افتخارآفرینی مرهون تلاش همه فعالان جامعه ورزشی استان از مربیان تا ورزشکاران بوده است.

وی با اشاره به در پیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از برگزاری برنامه‌های مختلف و متنوع در هفته تربیت‌بدنی خبر داد و با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه‌ها نسبت به سال‌های گذشته اتخاذ شده است، تصریح کرد: در هفته تربیت‌بدنی امسال قرار است ۱۶۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در استان برگزار شود.

خلیلی از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی استان زنجان یاد کرد و گفت: یکی دیگر از برنامه‌های شاخصی که در هفته تربیت‌بدنی شاهد برگزاری آن هستیم، آغاز به کار سومین نمایشگاه عکس پیشکسوتان ورزشی استان زنجان است که بی‌تردید بازدید قشر جوان از این نمایشگاه می‌تواند تاثیر زیادی در آینده ورزشی آن‌ها با تأسی از بزرگان ورزش زنجان داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه در هفته تربیت‌بدنی شاهد افتتاح ۳۰ خانه روستایی خواهیم بود، افزود: در حال حاضر ۵۹ خانه روستایی در استان زنجان راه‌اندازی شده است که با افتتاح ۳۰ خانه روستایی در هفته تربیت‌بدنی، تعداد خانه‌های روستایی در استان زنجان به ۸۹ خانه خواهد رسید .

خلیلی همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه ورزش قهرمانی را میزبانی رویدادهای مختلف کشوری عنوان و خاطرنشان کرد: میزبانی از دو رویداد ورزشی در سطح کشوری در رشته‌های بوکس و بدمینتون بانوان، جزو برنامه‌های این اداره‌کل بود که خوشبختانه در هر دو رویداد شاهد میزبانی شایسته از سوی زنجان بودیم.