سایپا برای نهمین بار صادرکننده نمونه کشور شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا ، در بیست و دومین همایش روز ملی صادرات که باشعار «صادرات، تجلی حمایت از کالای ایرانی» باحضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رضا رحمانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و جمعی دیگر از مدیران و دست‌اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور و همچنین جمعی از فعالان حوزه صادرات برگزار شد، گروه خودروسازی سایپا برای نهمین بار عنوان صادرکننده نمونه کشور را از آن خود کرد.

در این همایش محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تندیس صادرکننده نمونه کشوری را از دست معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد.

گروه خودروسازی سایپا از سال ۱۳۸۹ رتبه اول فروش خودرو سواری در بازار عراق را به دست آورد و تا کنون این رتبه را حفظ کرده و پیشتر نیز ۲ بار به عنوان صادر کننده ممتاز کشوری انتخاب شده است.

ارزش کل صادرات گروه خودروسازی سایپا تا کنون نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده و تا کنون ۲۳۵ هزار دستگاه خودرو به حدود ۴۰ بازار هدف صادر شده است.

گروه خودروسازی سایپا در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۷ از نظر تعدادی به میزان ۴۳ درصد و از نظر ارزشی ۶۵ درصد رشد صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است .