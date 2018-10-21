ثبت نام ۶۸ هزار زائر قمی در سامانه جامع اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی ظهر یکشنبه در نشت خبری خود با اصحاب رسانه که در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد گفت: استان قم جزو ۱۹ استانی است که در کشور دارای کنسولگری موقت است تا امر صدور روادید و ثبت نام زائران آسان‌تر صورت پذیرد.

وی افزود: حج و زیارت استان قم ۵ سال است که کمیته ثبت نام و اعزام زائران حسینی را عهده‌دار است و با راه اندازی سامانه جامع سماح روند ثبت نام زائران قانونی و این سامانه تنها مرجع رسمی و قانونی اربعین خواهد بود

سرپرست حج و زیارت استان قم ادامه داد: با تفاهم نامه انجام گرفته با کشور عراق امسال تدابیر شدید امنیتی و برخورد شدیدی با افرادی که غیر قانونی وارد کشور عراق می‌شوند خواهد شد.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در پیاده روی اربعین باید از طریق دفاتر مجاز اقدام به ثبت نام کنند و صدور روادید از دفاتر غیر رسمی غیر مجاز است و این افراد به محض ورود به مرز از سوی نیروهای امنیتی عراق دستگیر و ۶ ماه حبس در انتظار آن‌ها خواهد بود.

به گفته صالحی، برای صدور روادید کمیته ثبت نام و اعزام و همچنین تنها مرجع ثبت نام «سامانه سماح» خواهد بود در استان قم ۶۵ دفتر دائم رسمی و مجاز و ۲۵ دفتر دائم فعالیت دارند که زیر نظر حج و زیارت استان قم کار صدور روادید و ثبت نام زائران را عهده‌دار هستند.

آمار دو برابری ثبت نام اربعین استان در مقایسه با سال گذشته

وی اظهار داشت: در تاریخ ۴ مهر ماه سامانه ایجاد شد اما با این وجود تأخیر در حضور کنسولگری‌ها بحث صدور روادید امسال با تأخیر ایجاد شد تا این لحظه ۶۸ هزار نفر ازدر استان وارد سامانه سماح شده و ثبت نام کردند و برای ۶۰ هزار نفر از آن‌ها رویداد صادر شده است.

سرپرست حج و زیارت استان قم بیان کرد: کنسولگری عراق به طور شبانه روزی در ۳ شیفت کاری در مدت ۷۲ ساعت ویزای زائران را صادر و تحویل می‌دهد با توجه به چالش‌ها و آسیب‌هایی که در سال گذشته در زمینه صدور روادید و ثبت نام ایجاد شد دفاتر مجاز را دوبرابر کردیم و حتی در بخش‌ها و شهرستان‌های اطراف هم کار ثبت نام صورت می‌گیرد.

وی گفت: استان قم دیروز رکورددار ثبت نام زائران اربعین در کشور بود به طوری که در این روز ۲۲ هزار نفر وارد سامانه شده و ثبت نام کردند طبق آمارها سال گذشته ۳۵ هزار نفر از قم ثبت نام کردند که امسال با آمار دو برابری ثبت نام روبرو هستیم.

صدور بیمه ۳۰ روزه از ۲۰ کیلومتری مرز عراق

صالحی بیان کرد: امسال حج و زیارت استان زائران حسینی(ع) اربعین را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده که از ۲۰ کیلومتری کشور عراق و شامل شهرهای زیارتی عراق خواهد شد و این بیمه ۳۰ روزه است.

وی افزود: از شهروندان خواهش می‌شود برای ثبت نام خود سرعت عمل داشته باشند و کار ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند و گذرنامه آن‌ها باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد؛ اگر کمتر از ۶ ماه بود سامانه قبول نخواهد کرد.

سرپرست حج و زیارت استان قم اظهار داشت: در سال‌های گذشته افراد حضور را به روزهای آخر موکول و وارد مرزهای عراق شدند هم چنین با شکستن فنس‌های مرز کشور عراق غیر مجاز وارد این کشور شدند که این امر در شأن زائران کشور ایران نیست.

به گفته وی، امسال کشور عراق تدابیر شدیدی را اتخاد کرده و با ویزای جعلی و افرادی که بدون ویزا و رواید وارد این کشور می‌شوند به شدت برخورد کرده و ۶ ماه حبس خواهند شد.

صالحی در پایان افزود: تاکنون با ۸ دفتر غیر مجاز صدور روادید برخورد و این افراد هم دستگیر شدند و از مردم می‌خواهیم با مبلغ ۲۳۴ هزار و ۸۷۸ تومان تعیین شده روادید دریافت کنند.